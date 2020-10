L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è confermato per venerdì 23 ottobre, quando andrà in onda un nuovo episodio in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che per Adelaide arriverà il momento delle tanto temute elezioni al circolo e la contessa non sembrerà disposta a perderle. Intanto per Vittorio Conti, dopo la partenza della sua amata Marta, arriverà a bussare alla sua porta una persona di cui non aveva notizie da un po' di tempo: trattasi di Beatrice, moglie di suo fratello.

Adelaide preoccupata per le elezioni: anticipazioni Il Paradiso delle signore episodio 23 ottobre

Al Paradiso è tutto pronto per l'uscita, ormai imminente, dei capi della nuova collezione.

Agnese e Vittorio rimarranno estasiasti nell'osservare i primi capi che sono stati esposti in vetrina. I modelli sono stati messi in mostra assieme alle foto di Adelaide, scelta come modella per questa attesa collezione.

Intanto però Adelaide sarà alle prese anche con le fatidiche elezioni del circolo per la nomina di presidentessa. Il giorno, tanto temuto, delle votazioni si avvicinerà e la contessa non vorrà assolutamente perdere e cedere così il suo incarico. Ecco allora che deciderà di elaborare una nuova strategia che, si spera, possa essere vincente per riuscire a mantenere il titolo di presidentessa. Riuscirà ad avere la meglio anche questa volta?

Luciano stufo di dover mentire

Intanto Luciano comincerà a essere esausto della presenza ingombrante in casa di zia Ernesta e Stefania.

Dopo aver finto che il suo matrimonio con Silvia proceda nel migliore dei modi, il ragioniere scalpiterà per poter andare via di casa e tornare alla sua vita con Clelia.

Peccato, però, che la zia Ernesta annuncerà ai Cattaneo una spiacevole notizia. La donna, infatti, ammetterà in lacrime di essere stata sfrattata di casa e non sapendo dove andare, chiederà ospitalità a Silvia e Luciano.

A questo punto, quindi, sembrerà chiaro che zia Ernesta e Stefania resteranno a casa Cattaneo ancora per diverso tempo. Come reagirà a questo punto Luciano?

Vittorio riceve la visita di Beatrice nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 23 ottobre

E poi ancora le anticipazioni del nuovo episodio de Il Paradiso delle signore in programma il 23 ottobre su Rai 1, rivelano che Vittorio riceverà una visita del tutto inaspettata, che lo lascerà perplesso.

Alla sua porta, infatti, busserà Beatrice, moglie di suo fratello.

La donna, purtroppo, dovrà comunicare a Vittorio una triste notizia legata proprio alle sorti di suo fratello, venuto a mancare in un terribile incidente stradale. Un duro colpo per il giovane Conti, che dovrà metabolizzare da solo questo lutto visto che la sua amata Marta è partita per gli Stati Uniti d'America.