Il Paradiso delle signore darà grande spazio a Marta e i suoi sogni nei prossimi episodi. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 19 al 23 ottobre, rivelano che la signora Conti riceverà un'offerta di lavoro da una prestigiosa agenzia pubblicitaria a New York. La giovane inizialmente rifiuterà l'offerta, ma poi partirà per la città americana su consiglio del marito. Nel frattempo, Luciano si vedrà costretto a rimandare il trasloco a causa dell'arrivo di zia Ernesta e Stefania, la figlia di suo cugino. Intanto, Laura diventerà socia della Caffetteria, mentre Armando si toglierà la fede che aveva al collo per amore di Agnese.

Infine, Beatrice Conti, moglie del fratello di Vittorio arriverà a Milano con una brutta notizia.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19-23 ottobre: Marta andrà a vivere in America

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alle puntate in onda dal 19 al 23 ottobre, rivelano che Marta riceverà un'allettante proposta di lavoro dalla Sterling & Cooper di New York. La giovane, però, declinerà subito l'offerta nonostante il tentativo di Adelaide e Vittorio di farle cambiare idea. A quel punto, Vittorio deciderà di farle una sorpresa comprandole un biglietto per New York. La giovane colpita dal gesto del marito, cambierà idea e deciderà di andare a vivere per qualche tempo in America.

Nel frattempo, Luciano sembrerà determinato ad andare via di casa, ma Silvia cercherà di convincerlo a restare ancora un po' visto che presto arriverà zia Ernesta. L'uomo, però, non sembrerà preoccuparsi della questione. Poco dopo, i Rossi e i Bergamini sembreranno essere riusciti a mettere da parte le loro divergenze e la festa di fidanzamento dei loro figli è stata celebrata senza intoppi.

Intanto, grazie al gelato da asporto proposto da Laura, gli affari della Caffetteria andranno a gonfie vele, motivo per il quale la giovane proporrà a Salvatore e Marcello di entrare in società con loro.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 23 ottobre: Luciano costretto a rimandare il trasloco

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore inerenti alle puntate in onda dal 19 al 23 ottobre, ci dicono che zia Ernesta arriverà a casa Cattaneo con Stefania Colombo, la figlia di un cugino.

La giovane è innamorata di Federico, ma anche appassionata di moda. Luciano, a quel punto, ripenserà alla sua decisione e facendo caso ai consigli di Clelia e Federico rimanderà il trasloco. Nel frattempo, Marcello e Salvatore accetteranno la proposta di Laura di diventare loro socia. Poco dopo, al Paradiso, tutti parleranno del gesto di Vittorio nei confronti di Marta, mentre lei si preparerà a raccogliere in un album le foto con tutti i momenti più belli vissuti con Vittorio. La ragazza, pur essendo entusiasta di trasferirsi a New York sarà consapevole che lascerà Vittorio per alcuni mesi. Più tardi, Luciano farà di tutto per far credere che il matrimonio con Silvia vada a gonfie vele visto la presenza di Ernesta e Stefania.

La ragazza non vedrà l'ora di vedere il Paradiso e quando Silvia la accompagnerà resterà affascinata dagli abiti della nuova collezione. Nel frattempo, Salvatore grazie ad un'idea di Laura cercherà di capire se al Circolo siano interessati ad una fornitura di dolci, ma lo farà senza coinvolgere la giovane, la quale si arrabbierà e ne parlerà con Roberta. Poco dopo, Vittorio preparerà una sorpresa per Marta, la quale si preparerà a salutare tutti gli amici in vista della partenza per New York.

Il Paradiso delle signore: una brutta notizia per Vittorio

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore Armando ormai follemente innamorato di Agnese, deciderà di togliersi la fede che porta da sempre al collo per ricordare la defunta consorte.

Il gesto del capo magazziniere creerà un piccolo caso quando Rocco credendo che abbia perso il prezioso oggetto, incaricherà tutti di cercarlo. Nel frattempo, Roberta chiederà a Salvatore e Marcello di fare un gesto distensivo nei confronti di Laura, mentre l'Amato penserà bene di farle firmare i documenti che attestano la sua entrata in società con lui e il Barbieri. Poco dopo, Marta si recherà in aeroporto per andare a New York, mentre Vittorio di ritorno a casa troverà l'album di foro con la scritta “La storia di noi due”. Intanto, Gabriella e Vittorio si godranno il frutto del duro lavoro, ammirando i capi della nuova collezione in vetrina con tanto di foro di Adelaide che ha fatto da modella per il lancio della collezione.

Più tardi, Luciano non sopporterà più la presenza di Ernesta e Stefania e vorrebbe andare via al più presto, ma riceverà una doccia fredda. L'anziana parente, infatti, rivelerà che non ha più un tetto sotto il quale vivere e per questo motivo resterà dai Cattaneo con Stefania per un po' di tempo. Al Circolo è il giorno delle elezioni per il ruolo di presidentessa e Adelaide avrà in serbo una strategia per assicurarsi la vittoria. Nel frattempo, Vittorio riceverà l'inaspettata visita di Beatrice Conti, moglie di suo fratello che gli riferirà una terribile notizia.