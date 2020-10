Le vicende dell’ultima stagione della soap opera iberica Il Segreto continuano ad essere abbastanza movimentate. Le anticipazioni su ciò che succederà negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane, svelano che Manuela Sanchez (Almudena Cid) avrà una serie di malori che non passeranno di certo inosservati.

La governante di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro), dopo essere finita in ospedale si convincerà di essere ad un passo dalla morte. La donna, non appena le tre sorelle Solozabal la accoglieranno a braccia aperte ed esigeranno di sapere il motivo dei suoi continui svenimenti, non avrà altra scelta oltre a quella di svelare in un mare di lacrime un’amara sensazione sulla malattia di cui potrebbe soffrire.

Il segreto, anticipazioni: Manuela perde i sensi sotto lo sguardo sconvolto di Carolina

Nelle puntate già andate in onda in Spagna e che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, per via della differenza di trasmissione tra la rete italiana e quella iberica, Manuela perderà i sensi mentre si troverà in compagnia di Carolina (Berta Castanè). La terzogenita di Ignacio, parecchio terrorizzata dall’accaduto, non perderà tempo per avvisare subito Encarnacion (Arantxa Aranguren) e gli altri dipendenti della villa.

Dopo essere stata visitata dal dottor Clemente, che la inviterà a restare a riposo per un certo periodo, Manuela tornerà a lavorare lo stesso assicurando al proprio capo Ignacio di sentirsi meglio.

In realtà, la situazione peggiorerà ancora di più, poiché dopo alcuni giorni la domestica avrà l’ennesimo malessere. A questo punto Solozabal, preoccupato per la sua sottoposta, la farà ricoverare in ospedale e assistere da sua figlia Rosa (Sara Sanz).

La domestica di Ignacio rivela di poter avere una malattia ai polmoni, le sorelle Solozabal disperate

Non appena Manuela potrà essere dimessa con il consenso dei medici, Ignacio farà sapere a Jesus (Angel Hector Sanchez) di aver appreso che la donna potrebbe soltanto essere stanca a causa del troppo lavoro.

La domestica, invece, quando rimetterà piede a La Casona, darà una versione diversa da quella del proprio capo. In particolare, Manuela spiazzerà Encarnacion, Rosa, Carolina, e Marta (Laura Minguell) poiché crederà di avere una malattia ai polmoni a causa della diagnosi ricevuta dai dottori.

Le sorelle Solozabal, volendo bene a Manuela, cadranno nella disperazione totale al pensiero di poterle dare l’ultimo saluto. Per finire, la domestica farà capire nuovamente che le sue condizioni di salute sono piuttosto allarmanti, quando preciserà di doversi sottoporre ad altre analisi.