Domenica 11 ottobre a Live-Non è la d'Urso è arrivato Gabriel Garko. L'attore piemontese, dopo una lunga chiacchierata con la padrona di casa, ha confidato che non andrà più in televisione a parlare della sua vita privata. Inoltre, il 48enne ha spiegato perché ha deciso di fare coming out nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Le dichiarazioni di Garko

Arrivato nel talk condotto da Barbara D'Urso, Gabriel Garko ha ringraziato la padrona di casa per essergli stata vicino in passato. Il 48enne ha confidato che d'Urso è sempre stata al corrente della relazione avuta con Gabriele Rossi, ma ha sempre avuto una certa discrezione.

L'attore piemontese ha ammesso di essere arrivato a un punto in cui non poteva più indossare una maschera. Garko ha deciso di raccontare "il segreto di Pulcinella" per essere libero di amare chi vuole. A Barbara d'Urso ha spiegato che se non avesse finto di essere eterosessuale non avrebbe mai potuto raggiungere certi livelli dal punto di vista professionale. Successivamente Garko ha dichiarato: "Non mi vedrete più in televisione a parlare della mia vita privata". Insomma, dopo il coming out avvenuto nel giardino del Grande Fratello Vip 5, l'intervista a Verissimo e le parole a Live l'attore smetterà di parlare di se stesso.

In merito a quanto avvenuto nella casa del reality show, il 48enne ha precisato di avere agito in quel modo perché ha visto Adua Del Vesco più volte in difficoltà.

Garko ha compreso che anche la gieffina doveva liberarsi dei pesi e dei segreti che portava dentro di sé per vivere al meglio la sua esperienza. Nei giorni scorsi, anche Tommaso Zorzi aveva sottolineato che l'attrice siciliana sarebbe dovuta entrare al Grande Fratello Vip con più leggerezza.

Gabriel oggi è felicemente fidanzato

Dopo avere raccontato la sua verità Gabriel Garko non intende più nascondersi. L'attore è stato avvistato dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia di Gaetano mentre passeggiavano per le vie del centro di Roma con Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Il fortunato ha 23 anni è di origini campane ma lavora all'ufficio scali dell'aereporto di Malpensa.

Dunque, tra l'attore e il suo fidanzato momentaneamente si tratta di una relazione a distanza. Come raccontato da Garko la storia è inziata da poco tempo, ma tra i due c'è già una grande complicità. Gaetano ha anche accompagnato Gabriel a Milano, in occasione dell'intervista con Silvia Toffanin. Per tutto il tempo il 23enne campano è restato dietro le quinte senza mai intervenire.

In passato il piemontese è stato fidanzato con Gabriele Rossi, ma tra i due non è andata bene. Infine, Gabriel Garko ha ammesso di avere vissuto la sua prima storia d'amore con un ragazzo di nome Riccardo con cui è stato 11 anni.