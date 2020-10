Nuovo scontro tra Brooke e Thomas nelle prossime puntate di Beautiful. Dopo essersi risvegliato dal coma, il figlio di Ridge non perderà occasione per affrontare la matrigna, alla quale intimerà di stare lontana dal padre e dalla sua famiglia. La lite culminerà con Brooke che prenderà a schiaffi il figliastro, esasperata dal suo comportamento e dalle sue minacce. Thomas in seguito, si riprometterà di distruggere il matrimonio tra Brooke e Ridge, un modo questo per vendicarsi di tutti i soprusi che, a suo dire, avrà dovuto subire nel corso degli anni dalla matrigna.

Anticipazioni Beautiful: scontro tra Brooke e Thomas

Tra qualche settimana, anche i fan italiani di Beautiful potranno assistere all'ennesimo scontro tra Thomas e Brooke. I due non riusciranno ad andare d'accordo, soprattutto dopo quanto successo con Beth. La moglie di Ridge cercherà infatti di tenere lontano il figliastro dalla sua famiglia e aiuterà anche Hope e Liam ad ottenere la custodia del piccolo Douglas. Thomas riuscirà a evitare il carcere grazie all'accordo stipulato da Ridge con Flo e la polizia, ma la sua instabilità mentale continuerà a guidare le sue azioni anche nelle prossime puntate di Beautiful.

Beautiful spoiler Usa: volano insulti tra Brooke e Thomas

Le puntate di Beautiful già andate in onda in America a settembre 2019, svelano che Thomas non prenderà affatto bene la decisone di Hope di ottenere la custodia del piccolo Douglas e continuerà a usare il bambino come arma di ricatto.

Hope, in questa occasione, sarà supportata da Brooke, la quale cercherà in tutti i modi di evitare che Thomas si avvicini ancora alla figlia e alla sua famiglia. Proprio Forrester jr verrà sorpreso da Brooke in casa sua. La donna quindi, intimerà al figliastro di andarsene subito, ma Thomas non accetterà di essere trattato in quel modo.

Sarà così che tra i due andrà in scena una violenta lite, dove emergerà tutta la rabbia e il rancore reciproco.

Brooke dà uno schiaffo a Thomas nelle prossime puntate di Beautiful

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful quindi, si vedrà come Thomas rinfaccerà a Brooke tutto il male fatto sia alla madre Taylor che alla sua famiglia nel corso degli anni.

Tra loro voleranno parolacce e insulti, al termine dei quali Brooke, esasperata, arriverà a dare un ceffone a Thomas. Dopo lo scontro con Brooke, Thomas si riprometterà di allontanare per sempre Brooke da Ridge. Un nuovo folle piano di Forrester jr che lo porterà a fare di tutto pur di vendicarsi della matrigna. Cosa avrà in mente Thomas? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.