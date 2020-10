Da alcune settimane, nel programma di approfondimento politico del martedi sera di Rai 3 Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, non è più presente l'ospite fisso del programma, lo scrittore Mauro Corona. Nelle settimane scorse Corona aveva avuto un diverbio in una puntata con la conduttrice che aveva apostrofato con le parole "stai zitta gallina!". Corona si era poi scusato con Berlinguer ma non è stato reintegrato al programma. Raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Corona ha rivelato che non è Bianca Berlinguer a non volerlo più e si è rivolto direttamente al direttore di Rai 3 Franco Di Mare.

Mauro Corona: 'È qualcun altro, non Bianca Berlinguer a non volermi più in trasmissione'

Mauro Corona al momento è sospeso da opinionista del programma Cartabianca. Qualche settimana fa aveva dato della "gallina" alla conduttrice e poi si era scusato. Raggiunto da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, l'ex ospite fisso del programma ha spiegato la sua versione dei fatti. Corona, alla consegna del Tapiro, ha dichiarato che Berlinguer lo ha perdonato: "Posso garantire a tutti voi - ha detto Corona - che non è Bianca Berlinguer a non volermi più in onda nella trasmissione. È qualcun altro".

Il mistero sul suo destino a Cartabianca è cresciuto in queste settimane e sembra che siano i vertici Rai, in particolare il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, a non volere il rientro dell'opinionista nel programma.

Dopo diversi diverbi e liti nel corso delle puntate, ora sembra che la direzione sia irremovibile sul non reintegrarlo.

Corona al direttore di Rai 3 Franco di Mare: 'Chiarisci il tuo cambiamento di marcia'

Sempre nel corso della consegna del Tapiro di Striscia la Notizia, Mauro Corona ha lanciato un chiaro messaggio nel suo stile, senza troppi giri di parole, al direttore di Rai 3 Franco Di Mare.

Alla domanda precisa di Staffelli se il problema fosse lui, Corona si è rivolto direttamente a Di Mare chiamandolo "Franky".

"Non ho nulla da dire - ha spiegato Corona - sul fatto che non mi vuoi più nel programma come opinionista, vorrei solo sapere perché non me lo hai detto subito invece che continuare a scrivermi che ero il tuo fratello della montagna".

Corona si chiede il motivo di questo "cambiamento di marcia" nei suoi confronti. L'opinionista ha poi aggiunto che, in ogni caso, è pronto ad accettare ogni decisione e che "non mi impicco se non vengo più lì". Ora non resta che attendere se Franco Di Mare o la direzione della Rai avranno intenzione di replicare alle dichiarazioni di Mauro Corona e se verrà reintegrato a Cartabianca o no.