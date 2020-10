DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva di origini turche, continua a fare compagnia ai telespettatori italiani di Canale 5 durante i pomeriggi dei week end.

In particolare le anticipazioni della puntata in programmazione domenica 25 ottobre 2020, raccontano che Can non sarà per niente contento del ritorno a Istanbul di sua madre Huma. Quest'ultima - in seguito a ciò che le ha raccontato Aylin Yukselen (Sevcan Yasar) - metterà in difficoltà Sanem e Leyla Aydin durante l'orario di lavoro alla Fikri Harika, una situazione che farà infuriare il fotografo.

DayDreamer, trama puntata del 25 ottobre: Can dimostra di detestare sua mamma

Durante l'episodio che gli spettatori avranno modo di vedere in onda il 25 ottobre alle ore 15:40 circa, Can dimostrerà nuovamente di detestare sua mamma. In particolare Huma (Ipek Tenolcay) ha iniziato ad avere un rapporto conflittuale con il suo primogenito nel momento in cui divorziò con suo marito Aziz, scegliendo di portare via con sé soltanto Emre: pertanto Can rimase con suo padre ma da quel giorno, sentendosi abbandonato, non ha mai perdonato la donna che l’ha messo al mondo.

Gli spoiler di DayDreamer annunciano che la signora Divit, quando deciderà di recarsi alla Fikri Harika, mostrerà immediatamente di avere una simpatia per Ceyda dopo averla conosciuta per la prima volta.

Leyla e Sanem verranno umiliate in agenzia

In seguito, la madre di Emre (Birand Tunca) progetterà di far fidanzare a tutti i costi Can con la titolare della Compass Sport, convinta che essa sia una donna all'altezza di stare al fianco del suo primogenito. Per raggiungere tale obiettivo, Huma darà dei suggerimenti a Ceyda, incoraggiandola a non arrendersi.

Inoltre la signora Divit cercherà di far valere la propria presenza nell'azienda pubblicitaria di famiglia, in quanto è socia e proprietaria del 40% delle quote azionarie: in questa occasione l'ex moglie di Aziz umilierà Leyla (Oznur Serceler) e Sanem (Demet Ozdemir). In particolare, Huma se la prenderà con le sorelle Aydin dopo che Aylin le avrà fatto credere che le due ragazze - di modeste origini - abbiano sedotto i suoi figli solamente per interesse economico.

Ovviamente l'atteggiamento della madre manderà su tutte le furie Can.

Per finire, i coniugi Mevkibe e Nihat Aydin continueranno a stare lontani, tanto che l'uomo continuerà a dormire all'interno del suo minimarket.