L'appuntamento con Doc - Nelle tue mani, la serie tv dei record con Luca Argentero prosegue. Le anticipazioni rivelano che il prossimo giovedì 22 ottobre andrà in onda la sesta puntata di questa prima fortunatissima stagione. E anche questa volta i colpi di scena non mancheranno nel corso dei due nuovi episodi dal titolo 'Cause ed effetti' e 'L'imprevisto', in programma come sempre a partire dalle 21:25 circa sulla rete ammiraglia della televisione di Stato.

Doc - Nelle tue mani, anticipazioni sesta puntata del 22 ottobre

Nel dettaglio, in questo nuovo appuntamento con la serie tv, Andrea riuscirà ad entrare in possesso di un documento a dir poco fondamentale per lui, che potrebbe aiutarlo a fare chiarezza sul suo passato ancora troppo 'nebuloso'.

Trattasi della cartella medica del paziente morto per errore: partendo proprio da questo importante ritrovamento, Andrea cercherà in tutti i modi di ricostruire che cosa è accaduto prima di quel terribile sparo che in un attimo gli ha cambiato la vita e soprattutto gli ha cancellato tutti i suoi ricordi.

Marco e Agnese non collaborano con Andrea

Tuttavia Andrea non potrà contare sull'aiuto e la collaborazione di Marco e Agnese. Il primo, che è il vero responsabile di quella morte e anche la donna, non saranno ben lieti di dare una mano al medico per cercare di fare chiarezza sul suo passato e soprattutto ricostruire una parte importante della sua vita che è stata cancellata in un battito di ciglia.

E poi ancora le anticipazioni di questa sesta puntata di Doc - Nelle tue mani in programma il prossimo giovedì 22 ottobre su Rai 1, rivelano che ci sarà un terribile incidente ferroviario che trasformerà il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato, così da poter aiutare e curare tutte le persone che sono rimaste ferite.

Un'emergenza al reparto di Medicina Interna: anticipazioni Doc - Nelle tue mani del 22 ottobre

Una situazione decisamente preoccupante e di forte emergenza ed è proprio per questo motivo che tutti i medici presenti in reparto, saranno chiamati a dare il massimo del loro impegno per far fronte a questa drammatica e al tempo stesso inaspettata situazione.

In attesa di vedere la sesta puntata di Doc in prima visione assoluta su Rai 1, è possibile riguardare tutti gli episodi che sono andati in onda fino a questo momento in replica streaming online. Per farlo basterà accedere al portale gratuito RaiPlay.it e cliccare sulla sezione dedicata interamente alla fiction con protagonista Luca Argentero. In questo modo, infatti, potrete recuperare tutti gli episodi in qualunque momento lo desiderate, anche da tablet oppure dal vostro smartphone, senza dover ricorrere necessariamente al computer di casa.