Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel corso della settimana che va dal 2 all'8 novembre rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena riguardanti il personaggio di Serena. La donna, infatti, prenderà una decisione riguardante il suo futuro sentimentale che la porterà ancora una volta tra le braccia di Filippo. Occhi puntati anche su Michele e Silvia che saranno vittima di una brutale aggressione che avrà degli effetti molto pesanti sulla coppia.

Un posto al sole, spoiler settimana 2-6 novembre: Silvia traumatizzata dopo l'aggressione

Nel dettaglio, infatti, Silvia e Michele verranno brutalmente aggrediti e rischieranno di farsi molto male.

Un durissimo colpo per la coppia che apparirà stordita e scossa per quello che è accaduto. In particolar modo per Silvia questo rappresenterà un vero e proprio colpo e per la donna non sarà facile riprendersi dopo il dramma che ha vissuto in prima persona.

La situazione tra lei e Michele diventerà sempre più complicata e ancora una volta aumenterà la distanza. L'uomo metterà in dubbio il suo coraggio, ripensando al fatto che non abbia difeso a sufficienza sua moglie durante quei momenti di grande terrore. E intanto Alex, si ritroverà a dover gestire da sola il Caffè Vulcano e tirerà fuori un aspetto del tutto inedito del suo carattere.

La scelta di Serena: divisa tra Filippo e Leonardo

E poi ancora i riflettori saranno ben puntati sulla coppia composta da Filippo e Serena.

Lui sarà in procinto di lasciare Napoli e partire per Tenerife e sarà proprio questa l'occasione per Serena di confessare la verità sui suoi sentimenti. La donna sembrerà convinta e disposta a parlare a cuore aperto a Filippo ma ci sarà un evento che la distoglierà.

Gli spoiler di Un posto al sole al 6 novembre 2020, infatti, rivelano che Serena avrà un nuovo confronto con Leonardo che la metterà di nuovo in crisi.

Proprio in seguito a questa discussione, la donna deciderà di fare un passo indietro con Filippo e alla fine non gli parlerà più apertamente dei suoi sentimenti.

Serena raggiunge Filippo: gli spoiler di Un posto al sole 2-6 novembre

Ma il colpo di scena sarà dietro l'angolo. Serena, infatti, dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di riprendersi in mano le redini della sua vita e della sua storia d'amore con Filippo.

Proprio per questo motivo, gli spoiler di Un posto al sole raccontano che la donna deciderà di partire per Tenerife, così da poter raggiungere Filippo e confessargli apertamente il suo amore.

Intanto Niko continuerà ad essere sempre più stressato dall'insistenza di suo padre Renato e così, tra padre e figlio ci sarà un nuovo sgradevole incontro.