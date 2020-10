Ritorna l'angolo dedicato agli spoiler della soap opera Tempesta d'amore. Le anticipazioni riguardano gli episodi che andranno in onda durante la settimana che va dal giorno 26 ottobre fino al giorno 1 novembre 2020. La perfida Nadja continuerà ad operare ancora in modo molto intelligente per cercare di rafforzare sempre di più la sua posizione al “Fürstenhof”. La donna prenderà la decisione di intraprendere una proposta d’affari contro Werner schierandosi automaticamente dalla parte di Christoph. Proprio quest'ultimo sarà molto colpito dal comportamento onesto da parte di Nadja. Robert chiederà del tempo ad Eva per pensare a quanto è accaduto, mentre André deciderà di aiutare Michael a riconquistare sua moglie Natascha.

Tempesta d'more: Robert deciderà di non perdonare Eva e Michael cercherà di far pace con Natascha

In queste prossime puntate di Tempesta d'amore, Robert non si fiderà più di Eva e non riuscirà neanche a guardarla negli occhi. Il giovane passerà la notte con i Sonnbichler ed Eva, temerà che il suo matrimonio con Robert sia finito per sempre. Nello specifico, la donna avrà paura che Robert possa non perdonarla per aver detto questa bugia. Intanto Franzi riuscirà a chiarire con Steffen e deciderà di entrare in affari, ma il giovane, non accetterà. Michael lotterà per salvare a tutti i costi il matrimonio con Natascha, ricordandole quant'è ancora vivo e forte il loro amore. Ma questo tentativo di Michael non sembrerà affatto convincere Natascha che non accetterà di ritornare insieme a suo marito.

Tra questi due personaggi si inserirà André che proverà ad aiutare Michael. Il giovane cercherà di organizzare una serata molto rilassante, sfruttando il compleanno di Linda. Dunque, André, riuscirà con questa scusa a far riunire Michael e Natascha?

Tempesta d'amore, episodi tedesche: Robert chiederà del tempo ad Eva per riflettere e Tim sarà molto teso per il suo bambino

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Robert chiederà alla moglie di avere un pò di tempo per ragionare. Eva deciderà di accettare la sua richiesta e lo lascerà riflettere.

Franzi cercherà di convincere Steffen a collaborare con lei, riuscirà nel suo intento? Nel frattempo Christoph seguirà Ariane al lago, dove inizierà a disperdere le ceneri di suo marito. Infine, Tim sarà molto preoccupato per non poter stare accanto come padre al suo bimbo non ancora nato, visto che si troverà ad interpretare Boris.

Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, bisognerà attendere le prossime puntate che andranno in onda in Germania.