Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La soap, nata in Germania nel 2005, viene trasmessa attualmente dal lunedì alla domenica su Rete 4, alle 19:35.

Nelle puntate che andranno in onda dal 26 ottobre al 1°novembre, Robert sarà distrutto per le bugie di Eva e deciderà di allontanarsi da lei; Bela e Lucy organizzeranno uno spettacolo per comprare il povero pony e Franzi deciderà di accettare la proposta di Steffen.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 26 ottobre al 1° novembre: Robert è distrutto per le bugie di Eva

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Robert non riuscirà a capacitarsi della sua falsa paternità.

Scoprire infatti che Emilio è figlio di Christoph lo ferirà profondamente: sarà talmente sconvolto da decidere di andare a dormire, almeno per quella notte, dai Sonnbichler. Eva non vorrà rinunciare alla loro storia d'amore ma temerà che non ci sia possibilità di perdono.

Nel frattempo, Franzi dirà a Steffen che ha cambiato idea e che è pronta a fare affari con lui. L'uomo però le rivelerà di non essere più disposto a farlo. Franzi non si lascerà scalfire dalle sue parole e tenterà di convincerlo a tornare sui suoi passi.

Spoiler degli episodi di Tempesta d'amore fino al 1° novembre: André cerca di riportare la pace tra Michael e Natascha

Le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore rivelano che Michael non rinuncerà a combattere per difendere il suo matrimonio: cercherà di commuovere Natascha parlandole delle belle esperienze che hanno vissuto insieme, ma le sue parole non sembreranno sortire un grande effetto.

André, notando la sofferenza dell'amico e sfruttando il vicino compleanno di Linda, cercherà di farli riappacificare.

Intanto, Lucy e Bela non riusciranno a togliersi dalla mente il possibile tragico futuro del povero pony. Per salvarlo, decideranno di organizzare un piccolo spettacolo. Purtroppo, i soldi ricavati dallo show non saranno abbastanza e dovranno trovare una soluzione alternativa.

Bela chiede dei soldi a Steffen per acquistare il pony

Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 26 ottobre al 1°novembre, Steffen non darà ascolto a Franzi. Non sarà facile per Tim digerire questo accordo; tuttavia, essendo sotto le mentite spoglie di Boris, non potrà fare niente. Inoltre, il ruolo che si è cucito addosso gli causerà anche numerosi sensi di colpa perché si renderà conto di non poter stare vicino a Nadja come vorrebbe.

Nel frattempo, Bela riuscirà a farsi prestare da Steffen i soldi necessari per compare il pony. Purtroppo, le condizioni dell'animale non saranno delle migliori e avrà bisogno urgente di cure e attenzioni. Le cose precipiteranno quando Bela perderà tutti i soldi ottenuti.