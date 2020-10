Nei prossimi episodi di Un posto al sole non si parlerà solo della difficile gravidanza di Serena, ma ci sarà spazio anche per la storyline di Giulia. Nelle puntate attualmente in onda, la donna proverà a incastrare Marco utilizzando dei falsi profili social. Giulia grazie all'aiuto di Ornella, la cui voce è ignota a Marco, cercherà di stanare Marco, ma con scarso successo. Purtroppo, il suo tentativo di raggirare il truffatore con le sue stesse armi non andrà a buon fine, ma la donna non si darà affatto per vinta. Come anticipato dal settimanale Telepiù, Giulia deciderà di non dare tregua a Marco, ma stavolta la battaglia si sposterà in un altro campo.

Poggi accetterà di raccontare il dramma della truffa sentimentale di cui è stata vittima durante la trasmissione radiofonica di Michele e le conseguenze saranno decisamente imprevedibili. A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole relative a questa delicata storyline che andranno in onda dal 19 al 23 ottobre alle 20:45 su Rai 3.

Il coraggio di Giulia

In un interessantissimo crossover tra Un posto al sole e Chi l'ha visto gli attori Marina Tagliaferri e Michelangelo Tommaso, avevano partecipato alla trasmissione di Federica Sciarelli per parlare di truffe romantiche. Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare dell'argomento, per dare una degna conclusione alla storyline di Giulia e del suo truffatore Marco.

Poggi incontrerà Michele all'uscita di palazzo Palladini. L'integerrimo giornalista le dirà di essere pronto a mandare in onda un servizio dedicato alle "truffe sentimentali" come lei gli aveva suggerito, ma aggiungerà che manca la testimonianza di qualcuno che dia maggiore credito e visibilità alla vicenda.

Giulia, dopo avere ascoltato la richiesta di Michele, si dirà pronta a raccontare la sua storia per sensibilizzare il pubblico in merito a questa tematica così delicata.

Un racconto coraggioso

Quando la donna sarà nella stazione radio di Michele capirà subito di aver fatto la scelta giusta. Giulia si lancerà in un accorato appello per sensibilizzare le vittime di tali truffe e invitarle a farsi avanti per raccontare le loro vicende.

In studio giungeranno numerose telefonate di persone che si complimentano con Giulia per il suo coraggio, e la pagina social sarà inondata di messaggi di solidarietà. Insomma, sarà un vero e proprio successo, tuttavia non tutto filerà liscio e la scelta di Giulia avrà delle conseguenze molto sgradevoli. Una volta giunta a casa, la donna non potrà godersi il meritato successo e dovrà affrontare una drammatica telefonata.

Le minacce di Marco

Giulia riceverà una telefonata da parte di Marco, l'uomo che l'ha truffata. Modica, decisamente irritato dalle parole e dal successo ottenuto da Giulia, inizierà a rivolgersi alla donna in modo sarcastico e arrogante. Gli spoiler delle prossime puntate di un posto al sole non chiariscono cosa dirà di preciso l'uomo, ma rivelano che Marco riempirà Giulia di insulti e cercherà di mortificarla in tutti i modi.

La donna però stavolta non si farà sopraffare e per dimostrargli che non lo teme si presenterà sul suo posto di lavoro per affrontarlo faccia a faccia. Purtroppo, l’atto di coraggio della donna stavolta potrebbe però rivelarsi un passo falso.