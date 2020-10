In queste ore, il nome di Gianni Sperti è finito al centro del clamore mediatico. Dopo una frase pronunciata dall'opinionista di Uomini e donne, alcuni telespettatori del dating show hanno ipotizzato che avesse fatto coming out. Dopo essere finito in tendenza sugli argomenti di Twitter, il diretto interessato ha smentito categoricamente. Il 47enne ha dichiarato che nel 2020 è discriminatorio parlare di certi argomenti.

La versione dell'opinionista

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa mercoledì 14 ottobre, Gianni Sperti è stato protagonista di uno scontro con Aurora. Tra i due non è mai corso buon sangue, tanto che la dama ha accusato l'opinionista di essere cattivo e poco obbiettivo con lei.

A quel punto, il diretto interessato ha spiegato perché c'è dell'astio con la dama.

Sperti ha evidenziato due episodi: nel primo Aurora si sarebbe rivolta in modo offensivo verso di lui, dopo avere tirato in ballo una foto pubblicata su Instagram dall'opinionista. Nel secondo episodio Sperti ha chiosato: "Si è permessa di dirmi che mi batte il cuore ogni cinque minuti". A tal proposito, l'opinionista ha replicato stizzito: "Come se io fosse uno che ne passa tanti. Un'offesa pesante". Ed è proprio sulla parola "tanti" che i telespettatori del dating out hanno collegato un presunto coming out da parte del 47enne.

Dopo essere finito in trend topic su Twitter, Gianni Sperti ha fornito la sua versione dei fatti.

Contattato dal portale Trendit, l'ex compagno di Paola Barale ha dichiarato: "Era riferito agli amori in generale". Lo storico volto di Uomini e Donne ha ribadito che ogni tanto in puntata resta in silenzio, altrimenti supererebbe il limite. Successivamente, Gianni Sperti ha toccato l'argomento legato al coming out: "Non capisco perché l'outing in generale faccia tutto questo clamore".

A detta del 47enne, non ha senso chiedere ad una persona se è omosessuale quando poi le persone eterosessuali non ricevono lo stesso trattamento. Infine, Gianni Sperti ha sottolineato che rispetta tutte le persone indifferentemente dal proprio orientamento.

Aurora lascia il dating show

Intanto l'involontaria causa di tanto clamore, Aurora Tropea, ha lasciato Uomini e Donne.

Tutto è accaduto dopo la clip riguardante l'esterna di Daniel e Cristina. Di fronte a dei gesti poco carini del cavaliere, Aurora è sbottata.

La dama del Trono Over si è alzata in piedi ed ha ripreso il parterre maschile. A detta della Tropea, nessuno degli uomini presenti in studio avrebbe detto nulla. Aurora ha chiosato: "Non ci sto più. Ho una dignità Maria. Non ci sto pià a farmi trattare così". Nel corso del suo intervento la dama del dating show si è trovata in disappunto anche con l'atteggiamento dei due opinionisti.

Dopo avere definito Gianni Sperti una persona pessima, Aurora Tropea ha lasciato il programma condotto da Maria De Filippi.