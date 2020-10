Le anticipazioni della soap opera Una vita sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 2 a venerdì 6 novembre, Ramon e Carmen saranno ormai pronti a sposarsi, ma l'uomo prima del matrimonio vorrà aiutare Antonito e Lolita, pertanto resterà per un po' di tempo ad abitare insieme alla coppia. Più tardi Ledesma tornerà a Calle Acacias e comincerà a corteggiare Felicia, in maniera alquanto assidua. Intanto Emilio e Cinta penseranno a un piano per far sì che Angelines si innamori di qualcuno, così gli presenteranno un bel ragazzo di loro conoscenza.

Successivamente Ursula deciderà di eliminare definitivamente Marcia e chiederà a Genoveva Salmeron di essere sua complice.

Spoiler Una vita: Ledesma corteggia Felicia

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse dal 2 al 6 novembre, Ramon deciderà di rimanere a vivere con Lolita e Antonito, nonostante il matrimonio con Carmen sia ormai imminente, ma l'uomo vorrà attendere che tra la coppia torni la serenità di un tempo, prima di andare via.

In seguito Ledesma tornerà da Avila insieme alla figlia Angelines, l'uomo appena tornato a Calle Acacias cercherà di conquistare Felicia e farà alla donna alcune proposte assai esplicite. Nel frattempo Ursula parlerà con Susana e Rosina di Marcia e farà diverse allusioni sulla possibile pericolosità della donna, poi avviserà le presenti che presto lascerà il paese, così come ha fatto Genoveva.

Emilio e Cinta presentano un ragazzo ad Angelines

Emilio e Cinta decideranno di presentare ad Angelines un simpatico ragazzo, in modo che la donna si innamori di lui e quindi che Emilio non sia più costretto a sposarla. Intanto Milagros tornerà a Calle Acacias per stare vicino a suo padre Ramon durante le sue nozze con Carmen.

Successivamente Ursula deciderà di rimanere al fianco di Genoveva Salmeron e proporrà alla donna di eliminare Marcia una volta per tutte. Poi Fabiana e Servante riusciranno a riparare il danno presso la pensione, in tempo per organizzare il ricevimento di nozze di Carmen e Ramon. Infine, i Dominguez regaleranno agli sposi una particolare esibizione di Bellita e Cinta, le due donne colpiranno tutti gli invitati della cerimonia con la loro bravura.

Dove guardare gli episodi di Una vita in streaming online

In attesa che vadano in onda gli episodi di Una vita è possibile rivedere alcune delle puntate già andate in onda in tv, attraverso il sito gratuito MediasetPlay.it. All'interno della piattaforma, oltre alle puntate della soap opera spagnola, si possono trovare anche alcuni curiosi video-clip riguardanti i personaggi e le anticipazioni di Una vita.