Le vicende di Can e Sanem, protagonisti indiscussi della Serie TV DayDreamer, continuano ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che ci saranno dei nuovi ostacoli che i due giovani innamorati dovranno affrontare e cercare di superare. In particolar modo il fotografo comincerà a diventare sempre più geloso del rapporto tra Aydin e il suo nuovo capo, Yigit che l'ha convinta ad iniziare un percorso lavorativo con lui.

DayDreamer anticipazioni puntate turche: Can diventa super-geloso di Sanem e Yigit

Nel dettaglio, infatti, Can non vedrà affatto di buon occhio questa vicinanza tra la sua fidanzata e Yigit e con il passare dei giorni la situazione diventerà sempre più difficile non soltanto per il fotografo ma anche per la bella Aydin.

Can, infatti, mosso dalla gelosia arriverà a chiedere alla sua fidanzata di lasciare il lavoro da Yigit, in modo tale che lui possa stare tranquillo e non debba avere ulteriori preoccupazioni.

Peccato, però, che la reazione della ragazza non sarà affatto positiva. Sanem rifiuterà la proposta che le verrà fatta dal suo fidanzato e lo attaccherà duramente, sostenendo che in realtà lui non ha abbastanza fiducia in lei e che sta dimostrando di non tenerci alla loro storia d'amore e a quello che è il suo grande sogno.

Can e Sanem scattano delle foto vestiti da sposi

Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, rivelano che Yigit prometterà alla Aydin la pubblicazione del suo primo romanzo: una proposta che ovviamente renderà Sanem la più felice in assoluto, peccato però che adesso la gelosia del suo fidanzato la metterà in grande difficoltà.

Tutta una serie di incomprensioni che faranno vacillare ancora di più il rapporto tra Can e Sanem e li porteranno ad avere delle nuove discussioni, come quella che nascerà alla fine di un servizio fotografico dove, per volere di un cliente dell'agenzia dei Divit, i due accetteranno di posare come modelli vestiti da marito e moglie.

Le foto di Can e Sanem da sposi turbano Mevbike: gli spoiler di DayDreamer

E sarà proprio dopo questo servizio fotografico che si verrà a creare l'ennesimo fraintendimento. Le anticipazioni turche delle prossime puntate di DayDreamer raccontano che Ceycey manderà uno di questi scatti ad Ayhan e quando Mevbike, guarderà per caso l'immagine, resterà profondamente scioccata.

La mamma di Sanem, infatti, subito penserà che sua figlia si sia sposata con Can senza chiedere il permesso alla famiglia, proprio come farà Leyla qualche giorno prima. Per fortuna, però, i due riusciranno a chiarire lo spiacevole equivoco con Mevbike e Nihat.