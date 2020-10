Un nuovo evento luttuoso sconvolgerà il quartiere di Acacias. Le anticipazioni di Una vita, relative alle puntate in onda dall'11 al 17 ottobre su Canale 5, rivelano infatti che Alfredo Bryce morirà durante una colluttazione. Nel frattempo Liberto farà preoccupare molto sua zia Susanna con il suo atteggiamento schivo. Intanto, Marcia e Felipe si avvicineranno e si baceranno, ma la ragazza cercherà rassicurazioni da parte dell'uomo essendo gelosa di Genoveva. Infine, Ursula metterà al corrente Alfredo dell'investimento di Ramon.

Una vita, trame al 17 ottobre: Ursula avvisa Alfredo dell'investimento di Ramon

Le anticipazioni Una vita inerenti le puntate dall'11 al 17 ottobre, rivelano che Susanna sarà molto preoccupata per suo nipote Liberto e così chiederà aiuto ai Palacios e a Casilda per cercare di dargli un po' di conforto (l'uomo non è riuscito a far cambiare idea a Rosina e sta soffrendo moltissimo per lei). Nel frattempo, Bellita per cercare di far distrarre Cinta, la iscriverà a lezioni di canto lirico, mentre Ursula capirà che Genoveva non è realmente pentita e le chiederà delle spiegazioni.

Dicenta non convinta dalle parole della sua signora e dirà ad Alfredo dell'investimento fatto da Ramon. Poco dopo, Felipe e Marcia non riusciranno più a mettere a tacere i sentimenti che provano uno per l'altra e si scambieranno un appassionato bacio.

In seguito, la domestica confesserà all'avvocato di essere gelosa di Genoveva, ma lui la tranquillizzerà.

Una vita, spoiler 11-17 ottobre: Alfredo Bryce viene ucciso

Genoveva tenterà nuovamente di incontrare Felipe in privato, ma l'avvocato, dopo aver intrapreso una relazione con Marcia, la eviterà. Nel frattempo, Alfredo tornerà ad Acacias dopo una trasferta di lavoro, la Salmeron gli dirà che ha incontrato il suo vecchio amico Eladio e che se vuole può incontrarlo più tardi a casa loro per passare del tempo con lui.

Come si evince dagli spoiler Una vita sulle puntate in onda dall'11 al 17 ottobre, Casilda parlerà con Susana e la metterà al corrente del fatto che suo nipote Liberto beve di nascosto. La donna si preoccuperà a tal punto che chiederà alla domestica e agli altri vicini di tenerlo d'occhio. Intanto, si scoprirà che l'incontro con Eladio organizzato da Genoveva era soltanto una farsa e all'appuntamento con Alfredo si presenterà un sicario assoldato dalla donna.

L'uomo, si presenterà in casa dei Bryce con una pistola e ingaggerà una colluttazione con il banchiere, il quale proverà a difendersi, ma avrà la peggio. Infatti partirà un colpo e Alfredo cadrà sul pavimento senza vita. Il sicario, non appena si renderà conto che il Bryce è morto, metterà la casa a soqquadro per far pensare a una rapina finita male.