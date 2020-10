Le anticipazioni turche della serie Tv DayDreamer - Le Ali del Sogno, in onda nei weekend alle 14.45 su Canale 5, svelano che Huma, la madre di Can farà di tutto per ostacolare la relazione tra suo figlio e l'aspirante scrittrice. Infatti, accorgendosi dell'interesse del capo editore Yigit nei confronti di Aydin, metterà in atto un altro dei suoi perfidi piani.

Huma vuol convincere Polen a riprovarci con Can

Gli spoiler di DayDreamer rivelano che nel corso del party organizzato per il suo compleanno, Can Divit farà la proposta di matrimonio alla sua amata Sanem. Mentre Nihat, il padre della ragazza sarà contento della notizia, Huma andrà su tutte le furie, manifestando sin da subito l'intenzione di impedire le nozze.

E per farlo proverà ad avvalersi dell'ausilio dell'ex fidanzata del fotografo, Polen. Quest'ultima, non essendo riuscita in nessun modo a riprendersi il suo bel Can, deciderà di nuovo di lasciare Istanbul per raggiungere Londra, dato che lì ha una professione stabile e la possibilità di ricostruirsi un futuro. Ma la madre di Divit proverà in tutti i modi a farle cambiare idea, garantendole che farà di tutto per aiutarla a ricucire una relazione con suo figlio. Tuttavia, la scienziata non sarà disposta ad insistere ancora con il fotografo e quindi, alla fine tornerà a Londra.

Huma approfitta dell'interesse di Yigit per Sanem

Una volta che Polen avrà rifiutato di darle una mano, cosa farà la perfida Huma?

Di sicuro non si arrenderà, bensì sposterà la propria attenzione su Yigit, il fratello di Polen, nonché l'uomo col quale Sanem avrà un incidente. Una volta accortasi che il capo editore prova qualcosa per l'aspirante scrittrice, Huma avrà un'altra idea: gli garantirà che seguendo alla lettera i suoi consigli, riuscirà finalmente a rapire il cuore della donna tanto ambita.

Ovviamente Yigit accetterà l'invito, tant'è vero che nelle puntate turche si vede una scena in cui lui è intento a scrivere una lettera con delle parole ricche di sentimento per la ragazza.

Sanem vuole continuare a lavorare per Yigit

Ed ora come si comporterà l'aspirante scrittrice? Can proverà a mettere in guardia Sanem dalle attenzioni di Ygit, ma Aydin non avrà intenzione di abbandonare il suo nuovo lavoro nella casa editoriale del fratello di Polen e spiegherà a Divit che non c'è alcun pericolo: può fidarsi ciecamente di lei.

Inoltre Sanem convincerà il suo promesso sposo a dare un'altra possibilità a sua madre Huma, in quanto è convinta che prima o poi la donna accetterà la loro relazione. Ma sarà davvero così? Chiaramente no: Huma metterà in atto un altro dei suoi trabocchetti insieme a Yigit, con la speranza di metter fine definitivamente alla storia tra Can e Sanem.