Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita che presto andranno in onda su Canale 5 rivelano che ci saranno degli episodi ricchi di colpi di scena. I riflettori saranno ben puntati sul personaggio di Genovea, la quale finirà in carcere dopo l'ammissione dell'omicidio di Marcia. Intanto Liberto, dopo aver scelto di andare via definitivamente da Acacias, tornerà nuovamente in paese e la prima persona che incontrerà di nuovo sarà proprio la perfida e astuta Genoveva.

Una Vita anticipazioni puntate spagnole: Genoveva finisce in carcere

Nel dettaglio, gli spoiler della seguitissima soap opera in onda su Canale 5 rivelano che Genoveva finirà in carcere quando finalmente ammetterà di essere stata lei ad ammazzare la povera Marcia.

Finalmente, quindi, la verrà a galla e la donna si assumerà le sue colpe anche se non avrà alcuna intenzione di passar il resto della sua vita in carcere.

Proprio per questo motivo, Genoveva si metterà subito all'opera per escogitare un piano che le permetta di uscire al più presto dal carcere e tornare alla sua vita di sempre. E anche questa volta, la donna riuscirà a trovare una soluzione per uscire di prigione. Fondamentale, infatti, sarà l'aiuto che le verrà dato da un sacerdote che si attiverà per 'esaudire' la richiesta della donna.

Felipe furioso dopo la scarcerazione di Genoveva: spoiler Una Vita

E così, nel giro di poco tempo, Genoveva tornerà di nuovo in libertà ma il suo ritorno ad Acacias creerà non pochi malumori.

In particolar modo Felipe non gradirà questa decisione e si farà sentire in tutti i modi. L'uomo si ribellerà alla decisione finale del giudice e, in seguito al suo durissimo sfogo, passerà anche una notte in carcere.

Vista la situazione, Ramon e Liberto consiglieranno a Felipe di mettere la parola fine alla sua guerra contro Genoveva e di cambiare aria, lasciando per un po' di tempo Acacias.

E alla fine l'uomo deciderà proprio di seguire il consiglio e di allontanarsi dal paese.

Il ritorno di Felipe ad Acacias: anticipazioni spagnole di Una Vita

La sua assenza, però, non durerà tantissimo e nel momento in cui Felipe ritornerà ad Acacias, la prima persona che incontrerà per le strade del quartiere sarà proprio Genoveva.

Tra i due ci sarà del gelo ma un nuovo colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Genoveva dichiarerà che vuole vendicarsi di Felipe, dicendo addirittura che intende ammazzarlo con le sue stesse mani. Peccato, però, che la donna si renderà conto di provare un sentimento nei confronti di Felipe e quindi non si esclude che possa adottare un'altra strategia. Genoveva proverà a conquistare il cuore di Felipe? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.