Le anticipazioni americane delle nuove puntate di Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno delle clamorose novità riguardanti il rapporto tra Brooke e Thomas. I due, infatti, saranno protagonisti dell'ennesimo scontro che questa volta avrà delle conseguenze a dir poco inaspettate e sarà frutto di un terribile incidente che vedrà protagonista il figlio di Ridge. E la ''colpa'' di quanto accaduto sarà proprio della signora Logan, che da tempo ormai non prova simpatia nei confronti di Thomas.

Le nuove anticipazioni americane di Beautiful: Thomas giù dal dirupo per colpa di Brooke

Nel dettaglio, dopo che Ridge apprenderà del coinvolgimento di suo figlio in tutta la intricata vicenda riguardante la piccola Beth deciderà di affrontarlo in prima persona ma il ragazzo non sarà disponibile al dialogo.

L'unica cosa che realmente interesserà a Thomas sarà quella di riuscire a parlare con Hope, per poterle spiegare la situazione.

E l'incontro tra i due avverrà il giorno in cui Hope si recherà a casa di Steffy per prendere le ultime cose della bambina e si ritroverà al cospetto di Thomas. L'incontro tra i due sarà particolarmente animato e proprio nel momento in cui i toni diventeranno molto alti, ecco che arriverà Brooke.

Ridge si scaglia contro Brooke, Thomas non è in pericolo

La reazione della donna sarà immediata. Credendo che Thomas possa fare del male a sua figlia, Brooke non ci penserà due volte ad intervenire in prima persona. Gli spoiler americani di Beautiful rivelano che ci sarà una vera e propria colluttazione, al termine della quale Brooke darà una spinta a Thomas che lo farà cadere giù dal dirupo.

Una scena a dir poco choc che scatenerà l'ira di Ridge, il quale punterà il dito contro sua moglie, accusandola di aver voluto fare del male di proposito a suo figlio. Dopo questo incidente, quindi, il rapporto tra Brooke e Ridge subirà l'ennesimo scossone negativo.

Ridge affronta Thomas sulla morte di Emma

Nel frattempo, Thomas verrà prontamente soccorso e portato in ospedale: per fortuna la sua situazione non sarà critica e dopo diversi giorni in cui resterà privo di conoscenza, riuscirà a riprendersi. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che nel momento in cui si riprenderà, dovrà affrontare suo padre che gli chiederà di dirgli la verità circa il suo coinvolgimento nella morte di Emma.

Thomas giurerà di non essere responsabile della morte della ragazza, dato che la sua auto non ha mai toccato quella di Emma ma verrà fuori che non ha prestato i dovuti soccorsi nel momento in cui si è reso conto della gravità della situazione in corso.