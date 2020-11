Prosegue l'appuntamento con DayDreamer e le anticipazioni della prossima settimana rivelano che la Serie TV con Can Yaman andrà in onda solo domenica 15 novembre. Contrariamente a quanto è successo nel corso di queste settimane, quando la serie turca è stata trasmessa sia al sabato che alla domenica pomeriggio, dalla prossima settimana l'appuntamento è in programma solo nel giorno di festa. E i colpo di scena non mancheranno: Sanem, ad esempio, organizzerà una nuova campagna pubblicitaria.

Cambia la programmazione di DayDreamer: la serie con Can Yaman sospesa al sabato dal 14 novembre

Nel dettaglio, la nuova programmazione di Canale 5 prevede che da sabato 14 novembre ritornerà l'appuntamento con il talent show Amici di Maria De Filippi, in programma nello slot orario che va dalle 14:10 alle 16.

Motivo per il quale al sabato pomeriggio non ci sarà più spazio in palinsesto per la messa in onda dei nuovi episodi della serie turca con Can Yaman che andrà in onda solo di domenica pomeriggio.

La messa in onda per la puntata di domenica 15 novembre è prevista come sempre a partire dalle 16:20 circa, con la messa in onda dei due canonici episodi che faranno da traino al nuovo appuntamento con Domenica Live, il talk show condotto da Barbara d'Urso.

DayDreamer, le anticipazioni di domenica 15 novembre: il piano di Sanem

Le anticipazioni di questi nuovi episodi che saranno trasmessi domenica 15 novembre, raccontano che Sanem deciderà di riunire tutto il gruppo creativo della Fikra a casa sua, perché ha in mente un progetto per una nuova campagna pubblicitaria.

Tutto questo, però, si svolgerà all'insaputa di Can: il fotografo, infatti, non verrà coinvolto in questo nuovo piano da Sanem, che deciderà di fare tutto senza dire nulla al suo amato, sperando di riuscire a sorprenderlo ancora una volta.

La vittoria dell'agenzia di Can: le anticipazioni di DayDreamer del 15 novembre

Nel frattempo i genitori di Sanem saranno alle prese con nuovi problemi da affrontare. La coppia composta da Mevbike e Nihat continuerà ad avere delle tensioni a causa del negozio: un clima che sicuramente non farà bene ai coniugi Aydin.

E poi ancora le anticipazioni di questi nuovi episodi con DayDreamer che andranno in onda il 15 novembre su Canale 5, raccontano che grazie al lavoro di squadra svolto dalla Fikri Harika, l'agenzia pubblicitaria riuscirà a riprendere la campagna di Mackinnon. Una grande soddisfazione per Sanem ma anche per Can e tutti gli altri membri dell'agenzia fotografica.

In attesa di questi due nuovi episodi inediti della serie turca, sarà possibile riguardare tutte le puntate già trasmesse in replica streaming online accedendo al sito web MediasetPlay.