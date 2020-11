L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno prosegue questa domenica 22 novembre e le anticipazioni della nuova puntata in programma alle 16:20 circa rivelano che per Sanem ci sarà la "resa dei conti" con il suo amato Can. Quest'ultimo, infatti, scoprirà tutta la verità sulle bugie che la ragazza gli ha raccontato in merito alla questione di Enzo Fabbri e ovviamente non la prenderà bene. Intanto Mevbike sarà costretta a chiudere la sua nuova attività di prodotti biologici.

DayDreamer, le anticipazioni di domenica 22 novembre 2020

Nel dettaglio, la mamma di Sanem deciderà di aprire questa nuova attività commerciale e inizierà a vendere prodotti biologici.

Peccato, però, che la donna non sarà in possesso della licenza e in questo modo scatenerà la furia di Aysun che deciderà di denunciarla e in questo modo la porterà alla chiusura immediata della sua attività.

Tale episodio porterà Mevbike ad avere un duro scontro con suo marito Nihat: per ripicca la donna deciderà di aprire un nuovo negozio proprio davanti a quello che gestisce il padre delle sue figlie in quartiere. Per Sanem, invece, la situazione con Can diventerà sempre più complicata e insidiosa e questa volta il motivo avrà a che fare con il patto che la ragazza ha stretto in segreto con Fabbri.

Fabbri e Aylin finiscono in prigione

Una socia dell'imprenditore italiano, infatti, deciderà di confessare a Can tutta la verità su quello che è successo tra la sua amata ed Enzo Fabbri.

La donna, quindi, gli dirà che Sanem ha venduto la ricetta del suo profumo al ricco imprenditore e in questo modo ha tradito la fiducia del suo fidanzato.

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 22 novembre 2020 rivelano che per Can sarà un duro colpo da accettare e digerire. Per prima cosa il fotografo si recherà in ufficio da Fabbri per affrontarlo e, in attesa che arrivino gli uomini della polizia a prelevarlo, riuscirà a strappare il contratto che l'uomo aveva stipulato con Sanem.

Can si sente tradito da Sanem: anticipazioni DayDreamer 22 novembre

Subito dopo, Aylin e Fabbri verranno portati via dalle forze dell'ordine e condotti in carcere. Ma per Can non è ancora finita qui. Dopo aver affrontato il suo nemico, il fotografo si recherà anche dalla sua amata perché vuole spiegazioni sul suo comportamento.

Il fotografo non nasconderà di essere deluso e amareggiato e confesserà a Sanem che non si sarebbe mai aspettato un tradimento del genere da parte sua. E questa situazione di crisi permetterà a Polen, ex fidanzata di Can, di portare avanti il suo piano per dividere la coppia. Le anticipazioni di DayDreamer raccontano che Polen proporrà a Can un nuovo progetto lavorativo che lo portererebbe all'estero.