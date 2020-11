Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con DayDreamer, la Serie TV che tornerà in onda domenica 29 novembre su Canale 5 con una nuova puntata in prima visione assoluta che si preannuncia ricca di sorprese. Le anticipazioni sulla trama rivelano che per il fotografo sarà un periodo molto difficile: Can ha scoperto le bugie che la sua amata gli aveva raccontato in merito alla questione di Enzo Fabbri e come se non bastasse c'è la sua ex fidanzata Polen che gli ha proposto un nuovo entusiasmante lavoro che potrebbe portarlo via da Istanbul per un po' di tempo.

DayDreamer, anticipazioni del 29 novembre

Nel dettaglio, Can si renderà conto che la situazione alla Fikra è diventata ormai insopportabile da gestire e come se non bastasse il tradimento da parte di Sanem non aiuta a migliorare la situazione. Il fotografo non ama le bugie, tantomeno quelle che le sono state raccontate dalla persona che ama alla follia e proprio per questo motivo deciderà di chiudere con la Aydin.

Intanto Polen non 'getterà la spugna' e, approfittando del periodo di crisi tra Can e Sanem, deciderà di farsi avanti, mettendolo davanti ad una nuova scelta lavorativa che lo porterà lontano da Istanbul. Il fotografo non scarterà la possibilità di questo nuovo lavoro, convinto del fatto che ormai dovrebbe cambiare pagina.

Can vuole stare da solo ma Sanem lo raggiunge

Intanto, per schiarirsi un po' le idee Can deciderà di allontanarsi per qualche giorno da Istanbul. Il fotografo sente la necessità di dover stare per un po' da solo, così da potersi schiarire le idee e capire cosa fare del suo futuro. Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer, però, rivelano che Sanem riuscirà a raggiungerlo.

La Aydin, grazie all'aiuto di Emre, Leyla e CeyCey, riuscirà a scoprire qual è l'albergo in cui Can si è rifugiato per stare un po' da solo e lo raggiungerà, nella speranza che possa avere un chiarimento con lui e arrivare a una riappacificazione. Il piano della ragazza, però, non andrà proprio nel verso giusto.

Can si trova diviso tra Sanem e Polen: anticipazioni DayDreamer del 29 novembre

Huma, dopo aver scoperto che Sanem sta per raggiungere suo figlio, informerà subito Polen che, a sua volta, si precipiterà nell'albergo di Can. La Aydin proverà a fare di tutto per farsi perdonare dal fotografo ma, proprio sul più bello, arriverà la sua ex fidanzata.

Le trame della soap opera turca con Can Yaman raccontano che Polen insisterà il più possibile affinché il giovane Divit accetti la proposta lavorativa come fotografo che gli è stata fatta da un'agenzia di Londra. La tensione tra Sanem e Polen sarà molto alta: quale sarà a questo punto la scelta finale di Can?