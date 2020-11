Le anticipazioni turche delle nuove puntate di DayDreamer rivelano che ci saranno dei momenti di grande sconforto per la coppia composta da Emre e Leyla, i quali dovranno fare i conti con dei gravi problemi dal punto di vista economico al punto da finire in bancarotta. Tutto succederà dopo la decisione di Can di lasciare Istanbul per stare lontano da Sanem: la sua partenza improvvisa avrà come conseguenza il fallimento della Fikri Harika, l'agenzia fotografica che fino a poco tempo prima era gestita con successo dai Divit.

DayDreamer, le anticipazioni turche: l'agenzia dei Divit fallisce

Nel dettaglio, in seguito alla partenza di Can e al crollo emotivo di Sanem, la Fikri Harika si troverà in gravi difficoltà al punto che saranno costretti a chiudere definitivamente i battenti.

E così, in maniera del tutto improvvisa, Leyla ed Emre si ritroveranno senza soldi e senza lavoro: i due sposi saranno costretti a chiedere aiuto a Mevbike e Nihat.

Questa volta Emre non potrà contare neppure sul sostegno di sua mamma Huma: la donna ha dovuto vendere la sua ricca e lussuosa dimora per far fronte alle spese legali in seguito al fallimento dell'agenzia e dovrà trasferirsi nel colorato quartiere dove vivono anche i genitori di Sanem e Leyla.

Leyla ed Emre finiscono in bancarotta

Gli altri dipendenti dell'agenzia proveranno a reinventarsi al meglio con la speranza di riuscire a trovare al più presto una nuova occupazione. La situazione per Leyla ed Emre, invece, sarà più difficile del previsto e i due, oltre a fare i conti con la bancarotta in cui si troveranno, dovranno anche trasferirsi in casa dei genitori di Leyla.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che la coppia accetterà di trasferirsi a casa di Mevbike e Nihat che daranno loro ospitalità. La giovane Aydin riuscirà a trovare un nuovo lavoro ma sarà lo stesso infelice perché il nuovo capo dell'agenzia le affiderà sempre più incarichi e quindi non potrà trascorrere abbastanza tempo con il suo amato.

La bugia di Emre ai genitori di Leyla: anticipazioni turche DayDreamer

Intanto Emre riceverà diverse porte in faccia: i colloqui che sosterrà non andranno a buon fine e tale situazione lo renderà disperato perché sogna al più presto di poter condividere una nuova casa con la moglie . Tuttavia per non far preoccupare Mevbike e Nihat, Emre farà credere loro di aver trovato un nuovo impiego.

Il ragazzo uscirà di mattina e tornerà direttamente di sera, allontanandosi dal quartiere per non farsi vedere e facendo credere ai suoceri di essere oberato di lavoro. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, però, rivelano che Mevbike e Nihat cominceranno ad avere dei sospetti, arrivando addirittura a pensare che Emre possa tradire Leyla.