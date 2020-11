Parole al vetriolo da parte di Marika Fruscio nei confronti di Diletta Leotta. La siciliana è sicuramente una delle donne più in voga ed apprezzate del giornalismo sportivo, ma la conduttrice di Top Calcio24 non si è risparmiata nei confronti della collega passata da Sky Sport a Dazn nella scorsa stagione. La napoletana, nel corso di un'intervista rilasciata a Sportpaper, ha innanzitutto evidenziato che Diletta Leotta "non è una giornalista" e "per quanto sia brava a presentare, si basa solo sulla bella presenza e sulla dialettica". Relativamente alla sua competenza sul mondo del pallone, a suo avviso "non è preparata, preferisco Giorgia Rossi".

Il Napoli e lo scudetto

Marika Fruscio, classe 1979, è nata in provincia di Monza anche le sue origini campane sono forti e lo dimostra anche il forte attaccamento alla sua squadra del cuore, il Napoli. Proprio questa passione l’ha resa popolare tra i tifosi partenopei e non, in particolare quando prometteva di spogliarsi in caso di vittoria dello scudetto. Parlando degli azzurri e, in particolare, delle chance di conquistare lo scudetto, Marika ha affermato che gli uomini guidati da mister Gattuso sono sicuramente candidati alla vittoria finale. "La Juventus non è più così inarrivabile" secondo la conduttrice di Top Calcio24 e "anche la stessa Inter di Antonio Conte non le avrebbe fatto una grande impressione".

Marika Fruscio si è anche sbilanciata indicando possibili sorprese quali Atalanta o Sassuolo. Attualmente il Napoli ha 14 punti in classifica sui cui pesa lo 0-3 a tavolino con la Juventus e la seguente penalizzazione. Sulle possibilità di scudetto dei campani si è espresso lo stesso tecnico Gattuso che senza mezzi termini ha dichiarato - ai microfondi di Sky Sport - che il Napoli deve restare concentrato.

Anzi, il tecnico ha affermato che se qualcuno gli dovesse chiedere se i suoi sono da vittoria del campionato 'lo manda a quel paese'.

Una donna 'con i piedi per terra'

Marika Fruscio ha sempre avuto l’obiettivo di entrare nel mondo dello spettacolo ed ha posato nel 2014 e nel 2019 per due calendari. Ha inoltre rivelato quali sono i suoi desideri per il futuro.

"Per quanto sia bello sognare, preferisco restare con i piedi per terra". Si è definita una brava ragazza che vive giorno per giorno. Sul calciatore più sexy, Marika non ha avuto dubbi scegliendo Fernando Llorente, attaccante spagnolo classe 1985 che a Napoli, però, non è riuscito a sfondare con diciassette presenze e solo tre reti.