Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno nelle prossime puntate Emre e Leyla organizzeranno un secondo matrimonio per far felici le loro madri. Intanto, il minore dei Divit verrà a sapere da Can la verità sulle condizioni di salute di suo padre Aziz. Il giovane sarà molto arrabbiato con suo fratello per avergli tenuto nascosto una cosa tanto grave.

La soap opera turca va in onda tutti i weekend su Canale 5 e racconta la storia d'amore divertente e romantica tra Sanem Aydin, giovane scrittrice e dipendente della Fikri Harika, e Can Divit, suo datore di lavoro e famoso fotografo.

DayDreamer, trame turche: il fratello di Can e la sorella di Sanem si sposano una seconda volta

Secondo le anticipazioni turche, Emre e Leyla si sposeranno in gran segreto e diranno la verità solo a Can e Sanem, i quali faranno da testimoni. Le loro mamme, però, non si capaciteranno all'idea che i due giovani abbiano fatto il tutto alle loro spalle. Intanto, i due sposi saranno vittime di particolari eventi divertenti, partendo dal fatto che andranno a vivere insieme alla signora Huma e a Can. Mevkibe e la signora Divit, successivamente riusciranno ad avere la meglio ed Emre e Leyla si convinceranno a organizzare un secondo matrimonio seguendo le linee tradizionali. Gli scontri tra le due mamme non termineranno, ma entrambe saranno felici di poter organizzare le nuove nozze.

A quel punto, il minore dei Divit si preoccuperà di invitare anche suo padre, ma il giovane non è ancora a conoscenza delle condizioni di salute di Aziz. Questo costringerà Can a raccontare tutta la verità a suo fratello sulla malattia del signor Divit.

Spoiler turchi DayDreamer: Can rivela a Emre la verità su Aziz, lui si arrabbia

Quando Emre si deciderà a chiamare suo padre per il nuovo matrimonio, Can sarà sopraffatto dai sensi di colpa e gli racconterà tutta la verità. Divit rivelerà al fratello che in realtà Aziz non si trova in crociera in giro per il mondo, ma è intento a curare una grave infezione ai polmoni.

Emre dal suo canto sarà sconvolto dalla notizia e si arrabbierà molto con suo fratello per avergli tenuto nascosto le condizioni di salute di suo padre. A quel punto, Can chiarirà di essere venuto a conoscenza della verità solo grazie all'avvocato Metin e che Aziz non ha mai proferito parola a riguardo. Questo non sembrerà calmare la delusione e l'ira di Emre, il quale non sarà propenso a perdonare le bugie raccontate da suo fratello. Questo segreto potrebbe portare i due fratelli ad una nuova collisione, in quanto il minore dei Divit rinfaccerà a Can che se fosse successo il contrario lui non gli avrebbe più rivolto la parola.