Giovedì 19 novembre termina la prima stagione di Doc - Nelle tue mani con la messa in onda dell'ultima puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni che arrivano dal promo ufficiale in onda in questi giorni sui canali Rai e pubblicato sulla pagina ufficiale Twitter della Serie TV, rivelano che per il dottor Andrea Fanti arriverà la soluzione alle questioni irrisolte che riguardano la sua vita ma, al tempo stesso, dovrà fare i conti con il malore di Agnese, la sua ex moglie, che lo farà molto preoccupare.

Doc - Nelle tue mani, anticipazioni dell'ultima puntata di giovedì 19 ottobre

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata di Doc - Nelle tue mani in onda giovedì sera in prime time su Rai 1, Andrea ammetterà di avere molta paura di poter perdere Agnese, una donna che è stata molto importante per lui e che adesso si trova in una situazione decisamente difficile.

La donna, infatti, è stata colpita da un malore improvviso che porterà Andrea e il suo team ad interessarsi del caso per cercare di scoprire la verità. "Non posso non occuparmi di questa paziente" dice Andrea in una scena dell'ultima puntata quando i suoi colleghi gli diranno di stare tranquillo e che ci penseranno loro al caso di Agnese, dato che Fanti è troppo coinvolto non solo dal punto di vista medico ma anche personale, trattandosi della sua ex moglie.

Andrea affronta Agnese: "Mi hai mentito"

La situazione, però, come anticipato dal promo, migliorerà e Andrea non perderà occasione di attaccare Agnese, sostenendo che la donna gli avrebbe mentito in merito alla questione che riguarda Dario Corolla.

"Lo hai incontrato?" chiederà Fanti alla sua ex moglie mentre quest'ultima apparirà fortemente in imbarazzo. E a quel punto prenderà subito la parola Sardoni, il cattivo della fiction, che non si farà problemi a esclamare la frase: "Ma sei impazzito?" rivolgendosi proprio al dottor Fanti.

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Doc-Nelle tue mani, inoltre, rivelano che per Andrea arriverà un'altra doccia gelata che metterà a serio rischio il suo percorso professionale.

Il promo della prossima ed ultima puntata non riusciamo proprio a descriverlo.

Ci sono questioni irrisolte che non vediamo l'ora di comprendere: DOC, Sardoni, Agnese, Giulia, Riccardo ed Alba, Lorenzo, Gabriel ed Elisa.

Tenetevi pronti per giovedì 19 novembre ore 21:25 su @RaiUno pic.twitter.com/cWP9gOBbut — DocNelleTueMani (@DocNelleTueMani) November 13, 2020

Andrea Fanti verrà arrestato: anticipazioni ultima puntata Doc-Nelle tue mani

Fanti, infatti, convocherà i suoi colleghi di lavoro per metterli al corrente del fatto che il pubblico ministero ha ufficialmente aperto un'indagine su di lui, in merito alla pesante accusa che pende sul suo capo legata alla sperimentazione farmaceutica.

Questo vuol dire che Andrea verrà prima arrestato e, successivamente, radiato dall'Ordine dei medici.

Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani del 19 ottobre rivelano che Andrea, prima di congedarsi, si rivolgerà ai suoi colleghi dicendo: "Anche senza di me, qui ci sarete voi. Grazie davvero". Insomma un finale decisamente bomba per la serie dei record con Luca Argentero.