Cresce l'attesa per il gran finale de Il Segreto, la fortunata soap opera spagnola di canale 5 che chiuderà definitivamente i battenti dopo che in patria (e anche da noi in Italia) ha registrato un costante calo del numero di ascolti. E le anticipazioni delle ultime puntate spagnole, già andate in onda, raccontano che i colpi di scena non si faranno attendere. Occhi ben puntati sulla coppia composta da donna Francisca e Raimundo, i quali saranno vittima di un terribile attentato che costerà loro la vita. Emilia, invece, tornerà in paese e poi si scoprirà che le resta ben poco da vivere.

Il Segreto, anticipazioni puntate spagnole: si avvicina il gran finale

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Don Filiberto, nuovo parroco del paese, farà una scoperta che lo lascerà senza parole e lo porterà a compiere un gesto estremo.

Il prete scoprirà che la signora di Puente Viejo è a capo di un'organizzazione segreta di arcangeli che hanno come obiettivo quello di seminare terrore e odio.

Proprio per questo motivo, Don Filiberto deciderà di attuare la sua vendetta contro Francisca ma per metterla in atto dovrà punire anche l'intera comunità di Puente Viejo, causandone la distruzione.

La morte di Francisca e Raimundo: le anticipazioni spagnole de Il Segreto

Le anticipazioni delle ultime puntate spagnole de Il Segreto rivelano che, dopo essersi confessato, il prete metterà in atto uno dei piani più cruenti mai visti prima in paese. Francisca e Raimundo troveranno la morte. I due amanti verranno così uccisi dal piano diabolico di Don Filiberto e consegnati all'amore eterno: potranno continuare ad amarsi nella villa che per anni ha fatto da sfondo al loro tormentato ma autentico sentimento.

E poi ancora nel finale di stagione de Il Segreto, il pubblico potrà assistere anche al ritorno in scena di Emilia. La donna riapparirà di nuovo in paese, tra lo stupore degli abitanti stessi, dopo che per diversi anni è stata a Cuba per poter iniziare una nuova vita con i suoi familiari.

Emilia ritorna in paese ma è malata: anticipazioni spagnole Il Segreto

Il ritorno di Emilia, in un primo momento, verrà giustificato dalla donna con la motivazione che desidera poter stare al fianco di suo padre Raimundo gravemente malato ma poi verrà fuori un'altra dura verità. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che la donna confesserà di essere gravemente malata e che le resta ben poco da vivere.

Ha così scelto di ritornare di nuovo a Puente Viejo, dove sa che morirà a breve, perché non vuole far soffrire i suoi familiari che sono rimasti a Cuba. Una scelta coraggiosa quella di Emilia che, nonostante la prolungata assenza, è rimasta nel cuore di milioni di spettatori e fan della soap spagnola.