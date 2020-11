Lo stilista Mino Magli è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci. Mentre la showgirl è ancora in gioco al Grande Fratello Vip, l'uomo pugliese ha voluto evidenziare nuovamente - attraverso una lettera indirizzata alla alla conduttrice e pubblicata dal settimanale 'Oggi' - di aver avuto una relazione, tra il 2001 ed il 2007 con la ragazza. In quegli anni, Gregoraci era già impegnata con Flavio Briatore.

L'intento di Magli sarebbe quello di ottenere un confronto alla gieffina. Difendendosi dalle critiche, attraverso le parole pubblicate dalla rivista, lo stilista ha raccontato anche alcuni episodi relativi a notti che avrebbero trascorso insieme, mentre Briatore era ricoverato presso una clinica a Roma.

Mino Magli: 'Vorrei chiedere un confronto ad Elisabetta Gregoraci'

Lo stilista, attraverso la lettera, ha voluto anche difendersi dalle numerose critiche mosse verso di lui dopo aver reso pubblica la relazione con Gregoraci. Mino Magli ha voluto sottolineare che il suo unico obiettivo sarebbe quello di riuscire ad avere un confronto limpido con l'ex moglie di Flavio Briatore. Il pugliese desidera guardarla negli occhi e porle alcune domande. Ad esempio, vorrebbe chiedere le motivazioni che hanno spinto la conduttrice a mentire sulla loro relazione. Magli ha sottolineato che sicuramente avrebbe dovuto capire quali comportamenti si celassero dietro la maschera che indossava la bella showgirl. Tra le domande che vorrebbe porre alla coinquilina del Grande Fratello Vip 2020 ci sarebbe quella relativa alle parole della Gregoraci sui sacrifici che ha affermato di aver compiuto, ossia se sono relativi agli anni vissuti accanto al manager pur non provando amore nei suoi confronti.

"Se è così, i conti tornano", ha scritto lo stilista.

Prima in clinica, poi la notte insieme

C'è un episodio, in particolare, che ha voluto mettere in evidenza il pugliese e fa riferimento ad un periodo nel quale Flavio Briatore era ricoverato in una clinica romana. Elisabetta vestiva i panni, secondo Magli, della crocerossina dedita a stare al fianco del suo uomo, ma in realtà, non appena usciva chiamava lo stilista in modo euforico dicendogli di essere libera.

I due, ha scritto lo stilista, avrebbero passato qualche notte insieme.

Mino Magli ha tirato in ballo anche il caso Vallettopoli. In particolare, ha dichiarato, di essere stato lui a portare la showgirl in Piazzale Clodio. Anche in quella circostanza, secondo lo stilista, Gregoraci raccontò solo bugie quando negò qualsiasi coinvolgimento.

"Vennero fuori le intercettazioni", ha scritto il pugliese nella lettera pubblicata da Oggi. Un altro momento raccontato dalle parole dello stilista fa riferimento ad una chiamata di Flavio Briatore mentre loro erano al cinema a vedere un film. Dovettero correre a casa in modo che la calabrese potesse dire al manager di perdonarlo ma si trovava sotto la doccia.