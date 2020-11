Il Segreto, la telenovela iberica di grande successo che da anni viene trasmessa su Canale 5, continua a tenere compagnia ai telespettatori italiani dal lunedì alla domenica. Gli spoiler delle puntate provenienti dalla Spagna svelano che Rosa (Sara Sanz) minaccerà Isabel (Silvia Marso) con un'arma da fuoco. Tomas (Alejandro Vergara), invece chiederà a sua mamma per quale motivo è sempre stata più protettiva nei confronti di Adolfo. Inoltre, il secondogenito dei De Los Visos comincerà a farsi delle domande riguardo la paternità di suo fratello.

Il segreto: Isabel minacciata da Rosa, Tomas vuole delle spiegazioni da sua madre

Le anticipazioni de Il segreto, attinenti alle nuove puntate in onda prossimamente in Italia, annunciano importanti novità per alcuni personaggi della soap opera iberica. In particolar modo per Rosa Solozabal, la quale arriverà a minacciare con un'arma da fuoco la sua futura suocera Isabel. Quest'ultima, preoccupata all'idea che suo figlio minore possa convolare a nozze con una donna instabile mentalmente, comunicherà a Tomas di essere disposta a fare di tutto per impedire l'imminente matrimonio. Tuttavia Adolfo (Adrian Pedraja) non sarà d'accordo ad abbandonare la sua promessa sposa, soprattutto dopo che ha scoperto che attende un bimbo da lui.

Questa vicenda susciterà inevitabilmente delle tensioni tra la marchesa e il suo primogenito durante uno scambio di opinioni.

Tomas vuole delle spiegazioni da sua madre

Successivamente Tomas chiederà esplicitamente a sua madre per quale motivo è sempre stata più protettiva nei confronti di Adolfo. A questo punto Isabel troverà finalmente il coraggio di confidare a suo figlio maggiore che, tutte le volte che lo guarda in faccia, gli ricorda il suo defunto marito Simon Castro.

Dopo questa rivelazione Tomas comincerà a ipotizzare che lui e suo fratello non abbiano lo stesso papà, ma Isabel cercherà in tutti i modi di smentire questo sospetto. Inoltre, il fratello maggiore dei De Los Visos comincerà a porsi ulteriormente delle domande non appena sua madre continuerà a ricevere delle strane lettere dall'uomo misterioso con cui ha trascorso le feste natalizie: un francese di nome Jean Pierre (Virgil Mathet).

Quest'ultimo ben presto approderà a Puente Viejo, dove causerà molto scompiglio nelle vicende dei paesani. Per chi non potesse seguire gli episodi della telenovela iberica in prima visione assoluta su Canale 5 c'è la possibilità di recuperare le puntate in replica streaming. Per farlo basta collegarsi sul sito Mediaset Play e accedere alla sezione dedicata interamente alla soap di Aurora Guerra.