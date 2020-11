Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che presto arriveranno in Italia su Canale 5, ci saranno diverse sorprese e tante novità. In particolare, Thomas tornerà a casa e chiederà perdono a suo padre e spererà che quest'ultimo gli permetta di ritornare a casa. Purtroppo però, il Forrester senior dirà a suo figlio che sarà molto complicato far accettare la situazione a Brooke. Allo stesso tempo però, lo stilista prometterà al giovane che non lo abbandonerà. Successivamente, Thomas Forrester avrà una violenta lite con Brooke Logan alla villa.

Quest'ultima non vorrà più vedere il giovane in casa e dopo varie accuse lo schiaffeggerà.

Brooke caccerà Thomas dalla villa

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia su Canale 5, Thomas sarà a villa Forrester e incontrerà Brooke che inviterà lo stilista ad abbandonare l'abitazione, in quanto non è il benvenuto. Lo stilista però non lascerà la casa di suo padre, in quanto non vorrà rinunciare a tutto per colpa della donna. Inoltre, l'uomo dirà che presto si riprenderà suo figlio Douglas, in quanto non è un uomo pericoloso e non ha ucciso nessuno. A quel punto, Brooke esploderà dalla rabbia e dirà allo stilista che farà di tutto affinché il piccolo non torni da lui. Inoltre, Logan accuserà il Forrester junior anche della morte di Emma.

Infatti, la madre di Hope dirà allo stilista che è un pazzo molto pericoloso e se fosse per lei gli darebbe l'ergastolo.

Brooke schiaffeggerà il Forrester junior

Thomas però non accetterà le accuse di Brooke e gli ricorderà che da quando è entrata a far parte della sua famiglia ha portato solo problemi.

In particolare, lo stilista accuserà la donna di aver rubato il marito a sua madre e un padre a lui. Proprio per queste ultime affermazioni, Brooke sarà disperata e perderà la pazienza. Infatti, la donna alzerà le mani contro il Forrester junior schiaffeggiandolo. Nonostante ciò, Thomas continuerà a guardare il suo nemico negli occhi e affermerà che la donna non riuscirà mai a tenerlo legato a sé come ha fatto con Ridge Forrester.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi della serie che ha come sfondo l'ambiente dell'alta moda di Los Angeles, con protagoniste le vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Intanto, per chi non avesse avuto modo di vedere tutte le puntate durante il passaggio televisivo potrà sempre recuperarle in qualsiasi momento, tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.

L'appuntamento con Beautiful è dal lunedì al venerdì alle 13:40 su Canale 5.