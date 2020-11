Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana ideata dai fratelli Bell che riesce a intrattenere ancora oggi i telespettatori, a circa trent'anni dal debutto in televisione.

Gli spoiler delle nuove puntate, trasmesse un anno fa negli Usa e prossimamente in onda su Canale 5, raccontano che la vita di Flo Fulton (Flo Fulton) si intreccerà per sempre con quella di Katie Logan. In particolare, la figlia di Shauna penserà al giusto modo per riscattarsi, tanto da decidere di sacrificare il proprio rene per il bene della zia.

Beautiful: Katie necessita di un trapianto di rene

Le anticipazioni di Beautiful svelano che gli occhi dei telespettatori saranno puntati sul grande rischio che correrà Katie.

Scendendo nei dettagli, la donna avrà un violento litigio con Flo, alla quale rinfaccerà di aver distrutto la vita della sua famiglia e quella dei Forrester. In seguito alla discussione, la Logan comincerà ad avvertire degli strani malesseri, sebbene non vi presti molta attenzione. Ben presto, però, le cose precipiteranno. La compagna di Bill accuserà uno svenimento in casa, tanto da essere trasportata in ospedale, dove farà un'amara scoperta. I medici scopriranno che Katie necessita di un trapianto per sopravvivere, in quanto ha assunto delle medicine che hanno danneggiato i suoi reni.

Flo salva la vita della zia

Dalle trame americane della soap opera "Bold and Beautiful" si evince che ci saranno dei drammatici momenti per Katie. La donna, infatti, crederà di morire, vista la mancanza di un donatore compatibile.

Bill (Katherine Kelly Lang), nel frattempo, sarà talmente disperato da temere che il figlio Will cresca in assenza della madre.

Anche Flo apparirà preoccupata per la salute della zia, tanto da iniziare a pensare a un modo per riscattarsi dopo aver provocato tanto dolore a causa dello scambio delle culle.

A tal proposito, la Fulton si sottoporrà ad alcune indagini mediche, nelle quali scoprirà la propria compatibilità per il trapianto.

La figlia di Shauna, a questo punto, deciderà di donare il proprio rene per salvare la vita alla Logan.

In questo modo, la giovane spererà di ottenere il perdono da parte della famiglia, sebbene Brooke (Katherine Kelly Lang) non appaia del suo stesso avviso. Come reagirà Katie quando scoprirà che la nipote le ha salvato la vita?

In attesa di sapere come evolverà questa story-line, si ricorda che la soap opera va in onda da lunedì al sabato dalle ore 13:45 su Canale 5.