Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati uniti e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno diverse novità e colpi di scena importantii. In particolare, Brooke Logan si alleerà con Bill Spencer alle spalle di Ridge Forrester per incastrare Thomas per l'omicidio di Emma.

Brooke e Ridge saranno ai ferri corti

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Brooke non sopporterà il ruolo di martire di Thomas, in quanto non dimenticherà tutto il male che lo stilista ha fatto a Hope. Nel frattempo però Ridge vorrà che sua moglie chieda perdono al Forrester junior per l'incidente alla scogliera e lo accolga nuovamente in casa.

Logan sarà furiosa per questa richiesta del marito, in quanto lei non aveva intenzione di uccidere Thomas, ma non vuole nuovamente mettere in pericolo la sua famiglia a causa dello stilista che non è sano di mente.

Dunque, proprio per questo motivo Brooke e Ridge saranno ai ferri corti e tra i due si inserirà Bill che vorrà incastrare Forrester junior per l'omicidio di Emma. Spencer infatti chiederà alla sua ex l'acceso al garage in cui è parcheggiato il veicolo di Thomas per effettuare le dovute indagini. Quest'ultimo però ha già cancellato tutti i dati gps dalla sua auto, dopo la morte di Emma Barber.

Brooke si alleerà con Bill per incastrare Thomas

Infatti, i dati del gps erano stati la prova raccolta da Xander per incastrare Thomas che però con diverse minacce ed insulti riuscì ad evitare la denuncia di Avant.

Dopodiché lo stilista cancellò tutti i dati dalla sua auto per precauzione. Dunque, Bill non riuscirà a trovare nulla di concreto per incriminare il figlio di Ridge. Inoltre, il ragazzo presto tornerà a casa e sarà di nuovo pronto a sfidare Brooke.

Nonostante ciò, Logan collaborerà con il suo ex per incastrare il figlio di suo marito.

Intanto, Ridge continuerà ad insistere che ciò che è capitato a Thomas non è stato un incidente, in quanto sua moglie nasconde un odio profondo nei confronti di Forrester junior. Allo stesso tempo però, quest'ultimo non ha denunciato la sua matrigna, ma se Ridge dovesse scoprire dell'alleanza di sua moglie con Bill, Brooke potrebbe rischiare il carcere.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei nuovi episodi della Serie TV americana Beautiful in Italia per scoprire ulteriori novità sulle vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer. Intanto, per chi volesse recuperare le precedenti puntate della soap opera trasmessa su Canale 5, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.