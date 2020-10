Nuovi colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful. Dalle anticipazioni provenienti dagli Usa, si vedrà come Thomas, cercherà di vendicarsi di Brooke, rea di averlo allontanato da Hope e da suo figlio Douglas. Per la madre di Hope cominceranno i guai, visto che Thomas non esiterà a incoraggiare Shauna a farsi avanti con Ridge, mandando in crisi il loro matrimonio. Thomas riuscirà a raggiungere il suo scopo?

Beautiful, anticipazioni: Thomas deciso a vendicarsi di Brooke

Nel corso delle prossime settimane, Thomas non riuscirà a placare la sua ira verso Brooke, rea di non aver mai appoggiato la sua relazione con Hope.

Inoltre, madre e figlia si saranno coalizzate per cercare di tenere il più lontano possibile Thomas dal piccolo Douglas, nel timore che il giovane stilista se la potesse prendere con il figlio per aver rivelato la verità su Beth. Thomas non prenderà affatto bene questa presa di posizione e sarà deciso a vendicarsi di Brooke.

Tra Thomas e Brooke la tensione sarà altissima tanto che i due avranno un duro confronto, dove il giovane le rinfaccerà di essere stata la causa della rovina del matrimonio dei suoi genitori. Dalle anticipazioni americane, si evince anche che Brooke darà un ceffone al figliastro.

Spoiler Usa: Thomas fa in modo che Brooke venga a sapere del tradimento di Ridge

Dalle anticipazioni made in Usa, si verrà a sapere che Thomas cercherà di distruggere il matrimonio di Brooke e Ridge.

Per raggiungere il suo scopo, non esiterà a far leva sui sentimenti che Shauna prova per Ridge.

Thomas infatti, verrà a sapere da Danny, che Ridge ha passato la notte con la madre di Flo, dopo essersi ubriacato al Bikini Bar. Forrester jr non esiterà a sfruttare questa notizia, per mettere in crisi il matrimonio della matrigna e del padre, facendo in modo che Brooke venga a sapere del tradimento.

Ridge lascia Brooke dopo l'ennesima discussione su Thomas

Ferita e addolorata, Brooke non esiterà ad affrontare Ridge, con il quale i rapporti saranno già tesi a causa delle divergenze di vedute su Thomas.

Brooke infatti, vorrà tenere lontano il figliastro dalla sua famiglia, mentre Ridge cercherà in tutti i modi di aiutare il figlio. Dopo un breve periodo in cui i due coniugi sembreranno essersi riappacificati, una nuova discussione li porterà a separarsi temporaneamente. Ridge infatti, deciderà di lasciare la casa che condivide con la moglie e si trasferirà a casa di Steffy.

In attesa di veder in onda la vicenda legata alla guerra tra Thomas e Brooke, si ricorda che la soap tv Beautiful viene trasmessa tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.