Can Yaman continua a essere al centro della scena e dei riflettori mediatici non soltanto nel nostro Paese, ma anche in Turchia. E proprio in questi ultimi giorni l'attore è stato protagonista di quello che sarebbe un finto scandalo. L'attore interprete di Can Divit nella serie tv DayDreamer - Le ali del sogno sarebbe stato accusato di aver violato le regole anti Covid-19 partecipando a una festa a tema Halloween senza mascherina, andando così contro le norme previste in questo periodo storico.

DayDreamer, Can Yaman al centro di un falso scandalo in Turchia

Nel dettaglio, le foto di Can Yaman protagonista a questa festa organizzata per la ricorrenza di Halloween hanno fatto subito il giro del web finendo sulle pagine di numerosi tabloid, che non hanno perso occasione per attaccare l'attore e divo delle serie televisive.

Dagli scatti emersi, infatti, risulterebbe che Can avrebbe violato le regole anti Covid-19, prestandosi a degli scatti che lo immortalano con delle sue fan, dove non indossa la mascherina che a oggi è considerato uno degli strumenti più importanti di prevenzione per arginare il contagio da coronavirus.

Le foto di Can Yaman senza mascherina sarebbero 'fake'

L'attore, quindi, è stato tacciato di aver dato un cattivo esempio ai tantissimi follower che lo seguono sui social: solo su Instagram, infatti, sono quasi otto milioni, disseminati un po' in tutto il mondo. Eppure come riportato da Coming Soon, il sito Fashionsoaptv ha messo in risalto che in realtà queste foto, dove si vede l'attore protagonista di DayDreamer venir meno al rispetto delle regole anti Covid-19, sarebbero false.

Si tratterebbe, infatti, di fotografie create ad arte grazie a Photoshop, con l'intento di mettere in cattiva luce la fama e la trasparenza dell'attore che recentemente è tornato anche in Italia per partecipare a Verissimo e per registrare la sua ospitata a C'è posta per te. In queste occasioni ha sempre rispettato tutte le dovute precauzioni anche quando si trattava d'incontrare i fan, che ha salutato solo da lontano.

Anche Can Divit di DayDreamer fu protagonista di un finto scandalo

Can Yaman, quindi, sarebbe stato coinvolto in un falso scandalo, un po' come è successo proprio al personaggio che interpreta all'interno della serie tv turca che sta riscuotendo un clamoroso successo in Italia. Nelle scorse puntate di DayDreamer, Can Divit era finito su numerose riviste scandalistiche dopo essere stato paparazzato in compagnia della bella Ceyda.

Le foto, anche in quel caso, avevano fatto il giro del web e si era ipotizzato che tra i due ci fosse del tenero.