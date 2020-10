Tra i programmi più attesi della prossima annata televisiva vi è C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi che quest'anno tornerà ad avere tra i suoi ospiti l'attore Can Yaman, protagonista indiscusso della soap opera di successo DayDreamer - Le ali del sogno. Per Can non si tratta della prima ospitata nel programma dei sentimenti in onda su Canale 5 dato che già lo scorso anno ne aveva preso parte. Questa volta potrebbe addirittura aprire la stagione dato che, secondo le ultime indiscrezioni, la puntata con la sua presenza dovrebbe essere la prima, quella del 9 gennaio, o al massimo la seconda, una settimana dopo.

C'è posta per te 2021, tra gli ospiti del people show c'è anche Can Yaman

Nel dettaglio, la registrazione della puntata di C'è posta per te con ospite Can Yaman è avvenuta qualche settimana fa, in occasione del ritorno in Italia dell'attore turco. In quell'occasione, Can ha preso parte alla trasmissione Verissimo condotta da SIlvia Toffanin dove ha concesso una lunga e intensa intervista esclusiva, dopodiché si è recato a Roma per raggiungere un'altra regina del piccolo schermo.

L'ospitata da Maria De Filippi sicuramente renderà contentissime le numerose fan italiane dell'attore che lo hanno apprezzato prima con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e poi quest'estate lo hanno amato ancora di più nei panni del fotografo scapestrato Can Divit, protagonista indiscusso della soap DayDreamer che continua a ottenere risultati d'ascolto pazzeschi.

Il ritorno di Can Yaman dopo il successo di DayDreamer

La messa in onda della nuova edizione di C'è posta per te 2021, come svelato dai palinsesti ufficiali Mediaset, è fissata per sabato 9 gennaio in prime time su Canale 5. Stando alle indiscrezioni riportate in queste ore dal sito web 'SuperGuidaTv', l'ospitata di Can Yaman dovrebbe essere prevista tra la prima e la seconda puntata.

In entrambi i casi si tratterebbe di una partenza decisamente 'col botto' per il people show della De Filippi che sicuramente attirerà l'attenzione di milioni di spettatori con la presenza di Yaman. L'attore, infatti, si mostrerà al pubblico con un look decisamente diverso rispetto a quello cui le fan sono abituate a vederlo nella soap opera.

La sorpresa di Can Yaman a C'è posta per te 2021

Questa volta non avrà i capelli lunghi bensì un taglio decisamente corto accompagnato da una netta sforbiciata anche alla barba. Non cambierà, però, il senso dell'ospitata di Yaman nel programma dei sentimenti del sabato sera Mediaset.

Sempre secondo le prime indiscrezioni, Can sarà la sorpresa speciale che una nipote ha voluto fare a sua zia, caduta in un profondo stato di depressione. E la presenza dell'attore sarà sicuramente di grande aiuto, dato che ormai è entrato nel cuore di milioni di spettatori italiani.