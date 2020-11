Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Doc nelle tue mani, nell'ottavo appuntamento in prima serata su Rai 1, in cui andrà in onda il quattordicesimo episodio intitolato Perdonare e perdonarsi, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il primario Marco Sardoni si ritroverà con le spalle al muro, in quanto il suo collega Andre Fanti sarà sempre più vicino alla verità. Intanto, lo specializzando Gabriel andrà contro la sua comunità e deciderà di restare in Italia.

Marco Sardoni e la moglie avranno paura di essere scoperti

Nella puntata che andrà in onda giovedì 5 novembre, Marco Sardoni e sua moglie vivranno momenti di difficoltà, in quanto saranno molto vicini dall'essere scoperti.

Infatti, il protagonista interpretato da Luca Argentero continuerà a indagare sul Satonal, ''sfruttando'' i numerosi decessi causati da questo farmaco sperimentale.

Nel frattempo, il dottor Lorenzo Lazzarini vivrà dei momenti difficili, in quanto dovrà fare i conti con la sua ex Chiara. Quest'ultima verrà ricoverata in ospedale per overdose e sarà proprio il medico interpretato dall'attore Gianmarco Saurino che dovrà prendersene cura.

Gabriel deciderà di vivere in Italia

Successivamente, Gabriel prenderà la decisione di vivere in Italia, ma purtroppo per lui, le cose non saranno semplici, in quanto la sua comunità farà molta fatica ad accettare la decisione del ragazzo.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate delle fiction Doc-nelle tue mani per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei dottori dell'ospedale.

Intanto, per chi volesse recuperare i precedenti episodi della serie televisiva targata Rai 1 potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai Play. L'appuntamento con Doc-nelle tue mani è per giovedì 5 novembre alle 21:25 sul primo canale della rete ammiraglia.

Riassunto puntata del 29 ottobre

Invece, nel settimo appuntamento di giovedì 29 ottobre, Elisa è stata sconvolta dall'arrivo di sua sorella maggiore che una attrice molto famosa. Infatti, dal momento in cui la donna arriverà in reparto, la specializzanda si dimostrerà ancor più scontrosa con tutti. Successivamente, la ragazza svelerà che la donna non è sua sorella, ma sua madre.

Nel frattempo, il dottor Fanti continuerà a indagare sul suo passato, in quanto sarà più desideroso che mai a voler far luce sui motivi che hanno portato portato quell'uomo a spararlo. Intanto, la dottoressa Giulia continuerà a stare vicino all'uomo che ha sempre amato e manifesterà ad Andrea tutta la sua gelosia nei confronti dell'ex moglie Agnese.