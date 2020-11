L'attore Ali Yagci si è sposato a Istanbul. Le nozze dell'interprete di Osman in Daydreamer hanno colto di sorpresa i telespettatori della serie televisiva trasmessa su Mediaset. In molti infatti, pensavano che l'attore avesse una relazione segreta con la sua collega Demet Ozmedir. Tra le varie persone che hanno preso parte alla cerimonia c'erano proprio Demet e Can Yaman: i due attori hanno ricoperto il ruolo di testimoni di nozze.

Matrimonio a sorpresa per Ali Yagci

Ali Yagci uno dei personaggi più amati di DayDreamer. Nella giornata di lunedì 9 novembre, l'interprete di Osman, è convolato a nozze in un'elegante location di Istanbul.

L'attore turco ha sposato una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. Alla cerimonia hanno preso parte poche persone, anche per via delle norme anti-contagio.

Per andare all'altare Ali ha indossato uno smoking classico mentre la sua futura moglie ha scelto un abito bianco di pizzo lungo e stretto, tanto da mettere il risalto il suo fisico mozzafiato. Le poche foto della cerimonia sono state pubblicate da Novella 2000, settimanale diretto da Roberto Alessi.

L'interprete di Osman è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata. Per questo che il matrimonio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Addirittura, alcuni telespettatori di Daydreamer pensavano che Ali Yagci avesse una relazione segreta con la collega Demet Ozmedir.

Al contrario quest'ultima in una recente intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, aveva ribadito di essere single: "Non ho nessuno". Il nome di Demet era stato accostato anche ad una presunta liaison con Can Yaman. Quest'ultimo intervistato da Silvia Toffanin aveva smentito categoricamente: "Siamo solo amici".

Can e Demet presenti alla cerimonia

Come ribadito la cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Tuttavia questo non ha impedito che prendessero parte ai festeggiamenti alcuni attori della serie televisiva turca come Oznur Serceler interprete di Leyla e Cihan Ercan conosciuti nei panni di Muzaffer.

Al matrimonio di Ali Yagci non potevano mancare Can Yaman e Demet Ozmedir. I due attori e colleghi in Daydreamer hanno ricoperto il ruolo di testimoni di nozze. Tramite una breve clip diffusa, l'interprete di Osman si è concesso un ballo romantico con la sua neo consorte sulla colonna sonora di Daydreamer.

Di recente il duo Yaman-Ozmedir era finito al centro dei Gossip. Tuttavia entrambi i diretti interessati avevano smentito di avere una storia lontano dai riflettori. Sia Can che Demet avevano ammesso di avere una certa complicità, ma dettata solo da motivi professionali.