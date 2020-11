La fortunata Serie TV di origini turche DayDreamer - le ali del sogno continua ad andare in onda su Canale 5 la domenica pomeriggio, mentre le repliche sono trasmesse su La5 a partire dal 14 novembre 2020.

Nel corso dell’episodio che i telespettatori potranno vedere il 29 novembre, prima del talk show ‘Domenica Live’, per Sanem Aydin (Demet Özdemir) non sarà semplice riuscire a far pace con Can Divit (Can Divit). L’aspirante scrittrice dovrà vedersela con Polen (Kimya Gökçe Aytaç), tornata ad Istanbul per riavere a tutti i costi al suo fianco il suo ex fidanzato.

Alla fine del weekend Can sembrerà aver preso la sua decisione, poiché dopo essersi rifiutato di perdonare Sanem farà capire di voler accettare l’offerta di lavoro di un’agenzia di Londra che gli offrirebbe un incarico nei Balcani.

DayDreamer, trama del 29 novembre: Can arrabbiato con Sanem per avergli mentito

Le anticipazioni relative a ciò che accadrà nella 93^ puntata, in programmazione su Canale 5 domenica 29 novembre dalle ore 16:20 sino alle 17:20 circa, si rivelano entusiasmanti. Sanem farà i conti con un’amara sorpresa quando Can si allontanerà da Istanbul per qualche giorno con l’intento di schiarirsi le idee. La giovane copywriter, infatti, non reagirà bene quando si recherà al capanno del fotografo e lo troverà insieme a Polen.

L’aspirante scrittrice finirà per avere l’ennesimo litigio con Can, il quale si scaglierà contro di lei per aver continuato a non essere sincera nei suoi confronti. Soprattutto Can sarà arrabbiato e deluso da Sanem, per aver ceduto, senza il suo consenso, la formula del suo profumo all’imprenditore italo-francese Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) seppur per farlo uscire dal carcere.

Can prende in considerazione la proposta di Polen, il piano di Emre e Leyla

Nonostante Sanem cercherà di giustificarsi, ovvero di far comprendere al proprio amato di aver agito per il suo bene, Can sentendosi tradito prenderà in considerazione la proposta di Polen. Quest’ultima inviterà il suo ex fidanzato a andare a Londra con lei, per lavorare come fotografo.

Mentre Can rifletterà sulla scelta da fare, Emre (Birand Tunca) farà di tutto per convincere il fratello a rimanere in città. Inoltre quest’ultimo, con la complicità di Leyla (Öznur Serçeler), architetterà un piano per far incontrare Can e Sanem in un hotel ad Agava, con l’obiettivo di farli riconciliare.

A questo punto l'aspirante scrittrice spererà di poter avere finalmente il tanto atteso chiarimento con il suo amato nello stesso albergo in cui soggiornerà con l’aiuto di Leyla, Emre e CeyCey (Anil Celik).