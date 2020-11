Domenica 8 novembre, la soap americana Beautiful torna con un nuovo e avvincente episodio. L'appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14: le vicende riprenderanno dal momento in cui Bill Spencer deciderà di recarsi in ospedale da Thomas.

L'intento del magnate sarà quello di mettere con le spalle al muro il giovane Forrester e di farlo confessare riguardo alla tragica morte di Emma Barber. Bill infatti, sarà certo del suo coinvolgimento nella scomparsa della giovane stagista e non esiterà a metterlo di fronte alle sue responsabilità. In difesa del figlio, sopraggiungerà però Ridge.

Puntata 8 novembre: Bill si reca in ospedale da Thomas

Dando uno sguardo alle ultime puntate di Beautiful, si è notato come Bill Spencer non abbia fatto mistero della rabbia che prova nei confronti di Thomas Forrester reo, non solo di aver nascosto la verità su Beth, ma anche di essere il responsabile della morte di Emma.

Il magnate sarà sicuro del suo coinvolgimento nell'incidente stradale che è costato la vita alla nipote di Justin, il tutto grazie alle rivelazioni fatte sia da Flo che da Xander e Zoe. Pertanto Bill, nel corso del nuovo appuntamento domenicale di Beautiful, deciderà che sia giunto il momento di parlare faccia a faccia con Forrester jr.

Beautiful, anticipazioni: Bill furioso si scaglia contro Thomas

Dalle anticipazioni, si vedrà quindi Bill arrivare in ospedale, proprio nel momento in cui Thomas starà ricordando la sua caduta a dalla scogliera insieme al dottor Armstrong. Spencer sarà particolarmente infuriato e prometterà a Forrester jr di fargliela pagare per tutto il male fatto a Liam, Hope e Steffy.

Sarà a questo punto che Thomas cercherà di difendersi, sostenendo di non essere stato lui a rapire la piccola Beth, mentre Bill gli ricorderà che è stato proprio lui a fare di tutto affinché il segreto sullo scambio di culle non venisse mai a galla. Infine lo metterà con le spalle al muro, accusandolo anche della morte di Emma.

Bill vuole incastrare Thomas per la morte di Emma

La furia di Bill verrà interrotta dall'arrivo di Ridge che sarà appena stato in carcere da Flo, con la quale avrà avuto un acceso confronto. Forrester allontanerà Bill da Thomas, mentre il magnate non perderà occasione per prendere in giro lo stilista per il modo in cui starà coccolando il figlio, evitandogli di pagare per tutti i crimini commessi.

Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, si verrà a sapere che Bill non si darà per vinto e cercherà le prove per incastrare Thomas per l'incidente di Emma.

Per scoprire ulteriori dettagli su questa intricata story line, si rimanda alle prossime anticipazioni di Beautiful