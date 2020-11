Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer- Le ali del sogno, nella prossima puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 22 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare il protagonista Can Divit scoprirà tutta la verità sulla sua fidanzata Sanem Aydin e sarà molto furioso e deluso dall'atteggiamento della giovane scrittrice.

Nel frattempo Polen proporrà al personaggio interpretato da Can Yaman un lavoro all'estero.

Mevkibe e Nihat avranno una lite

Nella prossima puntata di Daydreamer, Mevkibe aprirà un'attività di prodotti biologici, però non si procurerà una licenza.

Poco dopo proprio a causa di quest'ultimo motivo Aysun denuncerà la donna che sarà costretta a chiudere.

Successivamente la mamma di Sanem litigherà con il marito e per ripicca aprirà un negozio davanti a quello di Nihat.

Intanto, un'ex socia di Fabbri rivelerà a Can che Sanem ha venduto il profumo all'imprenditore. Poi, la donna dopo aver raccontato tutta la verità al Divit, denuncerà sia Fabbri che Aylin.

Polen offrirà un lavoro all'estero a Can Divit

Intanto Can una volta scoperta tutta la verità andrà da Fabbri e strapperà l'accordo che Sanem aveva siglato con l'imprenditore.

Nel frattempo, dopo la denuncia dell'ex socia di Fabbri, quest'ultimo e Aylon finiranno in prigione. Intanto Can sarà totalmente deluso dal comportamento della donna che ama, in quanto non si sarebbe mai aspettato che proprio lei lo tradisse in questo modo vendendo il profumo a Fabbri.

Successivamente, Polen approfitterà della situazione di crisi tra Can e Sanem per proporre al fotografo un importante lavoro all'estero. Lo scopo della donna infatti sarà sempre quello di dividere la coppia.

Riassunto puntata Daydreamer del 15 novembre

Nella puntata andata in onda domenica 15 novembre, Sanem Aydin ha ricevuto da Mackinnon il via libera per occuparsi della nuova campagna pubblicitaria.

Intanto, tutti i dipendenti dell'agenzia si sono riuniti a casa della giovane protagonista e hanno lavorato segretamente con l'obiettivo di impressionare il loro capo Can.

Il giorno dopo, tutti i ragazzi hanno presentato la campagna preparata la notte precedente al Divit che è rimasto molto contento dal loro lavoro e si è scusato per il comportamento avuto nell'ultimo periodo.

Dove rivedere gli episodi di Daydreamer

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Daydreamer - Le ali del sogno per scoprire come proseguiranno le vicende che hanno come protagonisti Can Divit e Sanem Aydin. Intanto, per chi volesse recuperare gli episodi precedenti della soap opera turca potrà farlo in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.