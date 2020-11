Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV turca DayDremaer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda domenica 15 novembre, alle ore 15:45 su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il fotografo Can Divit si renderà conto di aver sbagliato e di essere stato davvero intrattabile nell'ultimo periodo. Nel frattempo, tutti i dipendenti dell'agenzia pubblicitaria riusciranno a sorprendere il personaggio interpretato dall'attore Can Yaman con una nuova campagna pubblicitaria per MacKinnon.

I ragazzi lavoreranno a una campagna a casa di Sanem

Nell'appuntamento che andrà in onda domenica 15 novembre, Sanem Aydin riceverà da MacKinnon l'autorizzazione per lavorare alla sua nuova campagna pubblicitaria. Questo progetto però è segreto, in quanto la giovane Aydin non rivelerà nulla a Can perché vuol fargli una sorpresa. Nel frattempo i ragazzi dell'agenzia si riuniranno a casa dell'aspirante scrittrice per dare vita a una campagna nel giro di una notte. La nottata sarà scandita da momenti di stanchezza e allegria, infatti, nell'attimo in cui la concentrazione tra i presenti verrà meno, arriverà Muzaffer che porterà un po' di spensieratezza.

Can si scuserà con Deren

Alla fine, i ragazzi saranno molto soddisfatti del lavoro svolto e il giorno seguente andranno da Can Divit e gli mostreranno i frutti del lavoro svolto.

Can si sorprenderà e si complimenterà con tutti loro. Il protagonista, allo stesso tempo, capirà di aver davvero esagerato con i suoi comportamenti nei confronti di Deren e le chiederà scusa, accogliendola nuovamente in agenzia. Dunque, alla Fikri Harika tornerà il sereno e Can e Sanem riusciranno a concedersi un momento intimo, finché non interverrà Huma.

Invece Nihat e Mevkibe non faranno altro che litigare.

Riassunto puntata del 8 novembre

Nella puntata di Daydreamer - Le ali del sogno andata in onda domenica 8 novembre, Can si è infuriato con Deren, in quanto ha mostrato le bozze della campagna per MacKinnon ad Aylin, favorendo così Fabbri. La direttrice creativa è stata licenziata e Sanem ha provato in tutti i modi a placare la rabbia del suo ragazzo, senza però riuscirci.

Intanto, Huma ha fatto importanti rivelazioni a Can ed Emre, in merito al fatto che Aziz, quando loto erano piccoli, l'ha tradita. Nel frattempo Leyla ha scoperto che Emre non è mai tornato insieme ad Aylin.

In attesa della messa in onda della nuova puntata, chi volesse recuperare gli episodi precedenti può farlo in qualsiasi momento tramite la piattaforma gratuita di Mediaset Play.