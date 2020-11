Secondo le ultime anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che prossimamente arriveranno in Italia ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Yigit temerà di essere incastrato da Can, che potrebbe rivelare a Sanem la verità sull'incidente e la distruzione del suo diario. Proprio per questo motivo l'editore darà alle fiamme il capanno dove vive il maggiore dei Divit per eliminare tutte le prove. Quest'ultimo, però, si sottoporrà a una prova di coraggio, gettandosi tra le fiamme per salvare un oggetto molto caro che gli ha regalato Sanem durante la loro relazione.

Can andrà a vivere nel capanno della casa di Sanem

Dopo un anno di assenza il fotografo tornerà a Istanbul e troverà la realtà in cui viveva molto cambiata. In particolare Sanem, dopo il suo abbandono, è finita in una clinica psichiatrica. Nel frattempo Aziz, il padre di Can, è tornato in città, ma per convincere il figlio a rimanere a Istanbul si fingerà malato e con una scusa si farà ospitare da Sanem. Quest'ultima, intanto, appoggerà il progetto di ricreare la Fikri Harika.

Intanto Can capirà di essere ancora innamorato della giovane scrittrice, così deciderà di restare in città e si trasferirà nel capanno della casa di Sanem. Quest'ultima farà finta di accogliere la notizia con indifferenza, ma in realtà sarà molto sotto pressione.

Can Divit minaccerà Yigit

Can vorrà riconquistare Sanem, ma l'ostacolo maggiore rimarrà la presenza costante di Yigit a casa della donna. Quest'ultimo ha instaurato un bel rapporto con Sanem, soprattutto per il fatto che le ha fatto pubblicare il suo romanzo, ma il loro "idillio" potrebbe essere spezzato dal ritorno del fotografo, che vorrà riprendere il posto che gli spetta nella vita della donna che ama.

In particolare Can fingerà di aver recuperato alcuni file video in cui l'editore aveva bruciato il romanzo di Sanem. Questa bugia servirà a far allarmare Yigit, che con l'aiuto di Huma escogiterà un piano malvagio.

Can si getterà tra le fiamme per salvare la bandana

Can chiederà a suo fratello Emre di seguire Yigit, in maniera tale da anticipare le sue mosse.

Quest'ultimo si recherà nel luogo in cui si è trasferito il fotografo e proverà senza successo a forzare la serratura. A quel punto Emre telefonerà a suo fratello per correre al capanno e incastrare l'editore.

Nel frattempo, Huma rivedrà Mihriban, la donna con cui l'ex marito Aziz l'ha tradita. La madre di Can si sentirà tradita per il ritorno di fiamma tra il suo ex e la sua rivale e così sverrà davanti a loro. Mentre tutti andranno a soccorrerla, Yigit approfitterà per bruciare il capanno e tentare di distruggere tutte le prove della sua colpevolezza.

Davanti alle fiamme l'unico pensiero di Can sarà salvare la bandana che Sanem gli ha regalato quando erano fidanzati. Proprio per questo motivo, l'uomo si getterà tra le fiamme per recuperare il prezioso oggetto.