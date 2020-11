Sono all'insegna dell'amore che non conosce età le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno che provengono dalla Turchia. Il ritorno di Aziz, oltre ad agevolare la scelta di Can di riavvicinarsi a Sanem, aprirà la strada ad una nuova storia d'amore. Divit senior, infatti, avrà modo di rivedere una donna molto importante per lui: si tratta di Mihriban, la sua prima e indimenticata fidanzata. La donna, proprietaria della tenuta presso la quale risiede Sanem, si ricongiungerà presto con il suo primo amore.

Aziz ritrova inaspettatamente il suo primo amore

Proseguono le anticipazioni di DayDreamer che si concentrano sulla figura di Aziz.

Il padre di Emre e Can tornerà a Istanbul dopo essersi curato una malattia ai polmoni, ma capirà subito che tra suo figlio maggiore e la giovane scrittrice l'amore non è finito, anzi tutt'altro. Infatti, l'uomo fingerà un malore pur di far restare il fotografo nella tenuta in cui abita la sua ex fidanzata, ma anche per lui non mancheranno le sorprese. Aziz avrà modo di rivedere Mihriban, la donna che ha sempre portato nel suo cuore.

Aziz spiegherà che in passato la sua relazione con la proprietaria della casa di Sanem è stata ostacolata in tutti i modi da Huma, che evidentemente non ha cambiato il suo modo di agire visto che non si è fatta scrupoli nel dividere Can e Sanem. Il Divit farà notare ai suoi rampolli che non si deve mai lasciar andare l'amore della propria vita.

Proprio per questo motivo, non passerà molto tempo prima che Aziz chieda a Mihriban di uscire con lui e di riprendere la frequentazione interrotta per cause indipendenti da loro molti anni prima. La donna, una sognatrice in cui è possibile ritrovare alcuni aspetti della personalità di Sanem, si lascerà conquistare di nuovo dall'uomo.

Huma potrebbe incontrare Mihriban

Aziz allora deciderà di portare a cena nella casa degli Aydin la sua vecchia fiamma e Mevkibe capirà subito che tra i due c'è un sentimento, ma cercherà di non mettere in difficoltà il buon Aziz. I problemi per l'uomo però, non sono certo finiti qui. Huma si presenterà alla cena e Leyla ed Emre cercheranno in tutti i modi di evitare che possa incontrare Mihriban, visto che in passato le due donne erano nemiche.

Sebbene la coppia di sposini farà di tutto per non intaccare la ritrovata serenità di Aziz, non passerà molto tempo prima che Mihriban e Huma si ritrovino faccia a faccia e sicuramente tra le due i fuochi d'artificio non mancheranno. Le trame delle prossime puntate di DayDreamer saranno quindi ricche di colpi di scena e di intrighi, ma è evidente dalle anticipazioni che il filo conduttore della soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sarà sempre il sentimento dell'amore.