Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che saranno trasmesse dal 30 novembre al 4 dicembre Federico sarà sempre più scontroso nei confronti di sua madre, dopo aver saputo che Umberto è il suo vero padre. Intanto Mantovano verrà a sapere che Roberta è la fidanzata di Marcello e la giovane avrà un incidente che non sembrerà casuale.

Spoiler al 4 dicembre: Federico non vorrà più saperne di sua madre

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate, dopo aver saputo chi è il suo vero padre, Federico se ne andrà via di casa. Anche i Guarnieri verranno a conoscenza del fatto che il giovane ormai sa tutta la verità.

Marcello aveva deciso di partire insieme alla sua fidanzata per non permetterle di rinunciare ai suoi sogni, ma è venuto fuori un problema del passato. Il Mantovano ricatterà Marcello e il giovane non sarà come uscire da questa situazione. Roberta, invece, sarà felice di partire per Bologna e lo dirà a Clelia. Intanto, Luciano si confesserà con Vittorio in merito alla situazione con Federico e quest'ultimo lo aiuterà a chiarirsi. Il ragazzo, però, sarà fermo sulla decisione di non voler vedere sua madre. Intanto, Roberta dirà che sta per andare via anche a Vittorio. Marcello, dal suo canto, racconterà la verità sul ricatto ricevuto ai suoi amici Salvatore e Armando. Silvia farà di tutto per riavvicinarsi a Federico, grazie anche all'aiuto di Stefania, ma il giovane non intenderà ascoltarla.

Armando offrirà dei soldi a Marcello per aiutarlo e incontrerà il Mantovano in difesa del giovane. La situazione, però, degenererà.

Anticipazioni al 4/11: Roberta avrà un incidente che non sembrerà casuale

Dopo essere stati allontanati da Federico, Silvia e Umberto riusciranno ad avere un confronto, che prima non hanno mai avuto.

Intanto, Laura e Salvatore saranno alla ricerca di un nuovo socio che sostituisca Marcello, ma non riusciranno a trovare facilmente un punto d'incontro. Pietro verrà a sapere che sua madre sta lavorando al Circolo nel ruolo d'inserviente e la cosa non gli sarà indifferente. Intanto, il Mantovano verrà a sapere che Roberta è la fidanzata di Marcello e questo potrebbe essere pericoloso per la ragazza.

Intanto, Federico decide di trasferirsi dal padre e tornerà a casa solo per prendere le sue cose. Beatrice si deciderà a dire la verità a Vittorio: la donna gli svelerà di essere stata molto male per lui in passato. Mentre si troverà nella Caffetteria, Roberta sarà vittima di un incidente, che non sembrerà casuale.