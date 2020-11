Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera tedesca di Tempesta d'Amore con le anticipazioni che andranno in onda dal giorno 7 fino al 13 dicembre del 2020. Werner riterrà che l’acquisto da parte della perfida Ariane delle azioni dell'albergo "Fürstenhof" non sia avvenuto giustamente. Dunque, Werner proverà a minacciare Ariane per scoprire la verità, ma la donna mostrerà tutta la sua insensibilità e freddezza. Inoltre, anche Linda nutrirà alcuni dubbi su Ariane e cercherà nuove informazioni. Infine, Franzi si metterà in mezzo e difenderà Tim dalle accuse di Dirk, mentre Christoph spierà Ariane.

Puntate in Italia a dicembre 2020, Tempesta d'Amore: Robert non riuscirà a superare la crisi con sua moglie Eva

Nelle prossime puntate che andranno in onda in Italia di Tempesta d'Amore, Robert cercherà di non pensare al tradimento di Eva, ma Ildegarda e Alfons continueranno a preoccuparsi del giovane. Dunque, quest'ultimi due decideranno di aiutarlo ma il marito di Eva allontanerà tutti. Inoltre, Steffen scoprirà che Dirk vorrà fare una terapia di equitazione al suo stallone, ma il giovane tim non sarà d'accordo e nascerà una forte discussione.

Episodi in Italia dicembre: Valentina cercherà di farsi aiutare da suo nonno per salvare il padre

Nei prossimi episodi che andranno in televisione su Rete 4, Steffen sbatterà casualmente la porta della stalla per far andare via il cavallo Nero.

Nel frattempo, Tim rimarrà senza parole quando troverà Nero ferito e incolperà subito Steffen. Intanto, Linda confesserà a Christoph di non fidarsi di Ariane e l'albergatore oltre a sostenere la sua nuova amata, cercherà di seguire il consiglio della moglie di Dirk. Dunque, Christoph inizierà a tenere sotto d'occhio la donna per scoprire tutti i suoi movimenti all'interno dell'albergo a cinque stelle.

Infine, ci sarà il ritorno di Valentina che verrà a scoprire che suo padre Robert sta vivendo la sua crisi in una condizione disperata. Valentina si allarmerà e chiederà aiuto a suo nonno Werner, visto che Robert continuerà a dire di stare bene.

Tempesta d'Amore: Ariane rimarrà senza parole quando verrà a scoprire che Christoph non si fida più di lei

In queste anticipazioni, Ariane si sentirà umiliata, visto Christoph deciderà di spiarla. Nel frattempo, Franzi deciderà di stare accanto a Tim fino a quando Nero non si riprenderà dall'infortunio. Inoltre, quando Dirk insulterà il giovane Tim per aver incolpato Steffen, Franzi interverrà per difenderlo. Per scoprire tutte le prossime anticipazioni che andranno in onda in Italia, bisognerà seguire le puntate che verranno trasmesse in Germania.