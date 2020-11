Tra le protagoniste più amate di Uomini e donne vi è la dama Ida Platano, nota al grande pubblico che segue la trasmissione di Maria De Filippi per la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri. Nonostante i due ci abbiano provato diverse volte a far funzionare il loro idillio, la love story non è mai andata in porto e in queste ore Ida si è raccontata sulle pagine del magazine di U&D, dove si è mostrata con un nuovo look, frutto del suo cambiamento dopo la fine della relazione con Guarnieri che, nel frattempo, è tornato in trasmissione dalla De Filippi.

La dama Ida Platano si racconta al magazine di Uomini e donne

Qualche settimana fa, il pubblico di Uomini e donne ha dovuto fare i conti con il ritorno del tutto inaspettato in studio di Riccardo Guarnieri.

L'ex fidanzato di Ida è ritornato in trasmissione per rimettersi nuovamente in gioco, confermando di fatto che la sua storia d'amore con Platano è definitivamente archiviata e conclusa.

Ovviamente il ritorno di Riccardo non è passato inosservato e in molti hanno notato che nei giorni successivi, Ida aveva postato delle stories sul suo profilo Instagram che sembravano polemiche nei confronti del suo ormai ex uomo. Tuttavia Platano non ha voluto mai esporsi più di tanto in merito a questo ritorno in studio di Riccardo e anche nel corso dell'intervista rilasciata al magazine di U&D ha preferito proseguire per la strada del silenzio.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a U&D: Ida preferisce non commentare

Quando le è stato chiesto cosa ne pensasse del ritorno di Riccardo, pronto a rimettersi in gioco per ritrovare la sua anima gemella, la risposta di Platano è stata lapidaria. "Preferisco non esprimermi" ha dichiarato Ida al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, lasciando intendere di non essere proprio entusiasta al 100% di rivedere il suo ex in televisione per cercare l'amore.

E così, per il momento, Ida preferisce restare in silenzio e non commentare in prima persona ciò che sta accadendo in trasmissione a Uomini e donne. La dama ha raccontato che ha scelto di intraprendere un percorso di rinascita personale e ha ammesso di essersi sentita spinta dal bisogno di reinventarsi anche cambiando look.

Il nuovo look di Ida Platano di U&D

I fan di Ida, infatti, hanno avuto modo di notare che la donna ha scelto di cambiare il colore dei suoi capelli (che sono diventati più scuri rispetto a prima) e ha ammesso che questo per lei rappresenta un gesto simbolico di questo suo percorso di rinascita.

E questo nuovo colore di capelli di Ida è stato già apprezzato dai fan. La dama di U&D ha spiegato che si tratta di un castano che fonde insieme "liquirizia e cioccolato fondente" e il risultato finale sembra essere davvero esplosivo.