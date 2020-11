Piacevoli e inattese novità in arrivo per i numerosissimi telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno: la soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir cambia nuovamente programmazione dal 21 dicembre. Contrariamente, però, a quanto successo dopo il periodo estivo, quando la serie fu collocata nel week-end prima e solo la domenica da un paio di settimane, adesso la soap farà compagnia ai suoi fan per tutta la settimana. Come ha annunciato dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, DayDreamer dal 21 dicembre verrà trasmessa dal lunedì al venerdì.

DayDreamer in onda durante la settimana

Non è ancora stato reso noto l'orario in cui verrà mandata in onda su Canale 5, ma Tv Sorrisi e Canzoni dà la notizia per certa: Can e Sanem saranno una presenza costante nelle case degli italiani durante le vacanze natalizie.

Già a partire da lunedì 21 dicembre, infatti, DayDreamer andrà regolarmente in onda, probabilmente nella fascia oraria attualmente dedicata a Uomini e Donne oppure a Pomeriggio 5. Entrambe le trasmissioni, infatti, condotte rispettivamente da Maria De Filippi e Barbara D'Urso da sempre vanno in vacanza durante le festività natalizie.

Se dovesse andare in onda alle 14:45, al posto del dating show più famoso della tv italiana, DayDreamer ritroverebbe nel palinsesto il posto che aveva occupato lo scorso giugno. Da quel momento, quando i protagonisti della soap turca Can e Sanem si sono affacciati per la prima volta sullo schermo, il pubblico italiano da subito si è appassionato alle avventure dell'affascinante fotografo e della dolce aspirante scrittrice.

Vacanze di Natale con Can e Sanem

La scelta di Mediaset di dare sempre meno spazio a DayDreamer era stata accolta poco bene dai fan che adesso potranno gioire della bellissima notizia. Intanto il prossimo appuntamento con la soap ambientata a Istanbul, tra modernità e tradizioni, è fissato per domenica 29 novembre.

Adesso resta da chiarire se durante le due settimane delle vacanze natalizie DayDreamer andrà in onda anche la domenica oppure se nel weekend verrà dato spazio su Canale 5 ad un altro tipo di programmazione. Di certo ulteriori chiarimenti, anche quelli riguardanti l'orario, verranno forniti per tempo ai follower.

Resta il fatto che le avventure di tutti i volti noti della serie subiranno una forte accelerazione in avanti: ben presto arriveranno nuovi personaggi, tra cui Yigit, e altri diranno addio al set, come Osman e la sorella Ayhan. Il filo rosso che però sarà sempre presente in tutte le puntate sarà quello relativo ai sentimenti.