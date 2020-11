Non saranno pochi, nelle prossime puntate, gli addii o gli arrivederci con cui i telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno dovranno fare i conti. Secondo le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, infatti, ben presto Osman non sarà l'unico a decidere di lasciare il quartiere in seguito alla forte delusione d'amore vissuta per la fine della sua relazione con Leyla. Altri personaggi decideranno di lasciare Istanbul e tra questi ci sarà anche Ayhan: la migliore amica di Sanem deciderà di raggiungere suo fratello per andare alla ricerca di sé stessa. La sua scelta di andare via getterà nello sconforto CeyCey.

Ayhan delusa dagli ultimi avvenimenti

Seguendo la storyline di DayDreamer, prossimamente i telespettatori italiani potranno vedere la fine della storia tra Osman e Leyla. Il giovane, in seguito alla rottura del suo fidanzamento, prenderà una decisione drastica: allontanarsi da Istanbul accettando di recitare in una serie lontano dalla sua città. La partenza dell'amato fratello manderà in confusione la giovane Ayhan. Questo, però, non sarà l'unico duro colpo a cui dovrà far fronte l'amica di Sanem.

Oltre a scoprire delle nozze tra la sua ex cognata ed Emre, Ayhan resterà delusa nell'apprendere che il suo fidanzato non avrà realmente intenzione di condurla all'altare come lei aveva creduto. CeyCey, infatti, tenterà di organizzare una finta cerimonia di matrimonio per far felice la sua anziana nonna.

Tutti questi avvenimenti faranno riflettere molto la mental coach, che prenderà una decisione molto importante e drastica.

CeyCey raggiunge Ayhan alla stazione dei pullman

Ayhan comunicherà ben presto a Sanem che sta per partire dopo aver messo in affitto la macelleria che Osman le aveva affidato. Naturalmente la giovane Aydin cercherà di dissuadere la sua amica del cuore dal fare questo gesto, ma la giovane sembrerà convinta.

A rendere l'arrivederci di Ayhan più struggente ci penserà Muzzafer: anche quest'ultimo deciderà di lasciare il quartiere per accompagnare la sua futura moglie Guliz sul set di un nuovo spot pubblicitario. Sanem non si capaciterà del fatto che tutti i suoi affetti più cari la lasceranno da sola.

Oltre a salutare i suoi amici, Ayhan dovrà salutare anche CeyCey: quest'ultimo la chiederà di restare raggiungendola alla stazione dei pullman, ma la ragazza non cambierà idea.

Ayhan confesserà al suo fidanzato di sentirsi molto cambiata e di aver bisogno di andare alla ricerca di sé stessa, per poi poter tornare da lui che considera l'uomo del suo destino. Non sarà quindi un addio, bensì un arrivederci.