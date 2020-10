Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che per Can e Sanem arriveranno dei nuovi momenti di grande difficoltà e questa volta la colpa sarà di Yigit. L'editore, infatti, farà credere alla Aydin di essere in trattativa con una casa editrice americana per la pubblicazione del suo libro ma in realtà il fotografo scoprirà che non è questa la verità dei fatti e così deciderà di affrontarlo. Lo scontro tra i due non andrà affatto nel migliore dei modi e Divit verrà accusato di aver bruciato di proposito il libro della sua amata Sanem.

Le nuove puntate turche di DayDreamer, le anticipazioni

Can, quindi, deciderà di affrontare in prima persona Yigit che, prevedendo la reazione negativa del fotografo, gli mostrerà il fatidico contratto che aveva promesso a Sanem. Sta di fatto che dopo questo affronto, il rapporto tra Can e Sanem peggiorerà sempre più, perché la ragazza non gradirà la dura presa di posizione del fidanzato nei confronti di Yigit.

Ma Can non demorderà e addirittura deciderà di chiedere aiuto ad un suo amico editore per far sì che venga pubblicato il libro della Aydin. Tuttavia quando parlerà di questa proposta alla ragazza, la sua reazione sarà negativa e lo accuserà di non avere fiducia nelle sue capacità.

La terribile trappola di Yigit contro Can

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera turca rivelano che quando il libro sarà pronto, Sanem lo dimenticherà nella casa in montagna di Can e così proporrà ad Yigit di accompagnarla a recuperarlo, così da poterlo iniziare a leggere assieme.

Yigit accetterà la proposta della ragazza e così si presenterà a casa di Can, dove metterà in atto il suo piano diabolico per separare definitivamente la coppia. Sanem resterà in macchina mentre Yigit si metterà alla ricerca di Can e riuscirà a trovare il fatidico libro.

Sanem crede che Can abbia bruciato il suo libro: anticipazioni turche di DayDreamer

Leggerà le prime pagine e andrà su tutte le furie: quelle parole piene d'amore dedicate a Can lo faranno morire di gelosia, al punto che Yigit deciderà di bruciare il manoscritto gettandolo tra le fiamme del camino. Poi si nasconderà e attenderà l'arrivo di Can per accusarlo clamorosamente di essere lui il colpevole di quello che è accaduto.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Yigit riuscirà nel suo intento: accuserà Can di aver bruciato il libro della Aydin. A quel punto tra i due ci sarà uno scontro e Yigit verrà colpito dal fotografo, perdendo i sensi. La scena verrà vista anche da Sanem che rimarrà profondamente scossa e si convincerà del fatto che sia stato Can a bruciare il suo libro.