Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can e Sanem riusciranno a smascherare Yigit. I due, presi dalla felicità, si scambieranno un bacio appassionato.

La soap opera turca va in onda ogni domenica alle ore 16:20 su Canale 5 e racconta le vicende che ruotano attorno a Can Divit e Sanem Aydin, due giovani molto diversi ma accomunati da un grande sentimento.

DayDreamer, anticipazioni turche: Yigit vuole vendicarsi

Secondo le anticipazioni turche, Yigit chiederà a Sanem di sposarlo, ma la giovane rifiuterà. A quel punto, il fratello di Polen proverà a vendicarsi e metterà in piedi una falsa accusa per incastrare Can e Aydin.

Il fotografo e Sanem saranno sempre più vicini, grazie soprattutto all'aiuto di Aziz e Mihiriban, al punto da non riuscire più a nascondere i loro sentimenti. La giovane, infatti, dimostrerà di essere ancora legata a Can: porterà sempre al collo l'anello che il fotografo le ha regalato e quando penserà di averlo perso andrà su tutte le furie. Yigit, intanto, non vorrà arrendersi e si ingelosirà al punto da contattare Bulut per consigliargli di non fidarsi di Can. L'uomo deciderà di credergli, inconsapevole del danno che Yigit vorrà fare ai due giovani. Il fratello di Polen sarà convinto che il fallimento della Fikri Harika potrebbe separare di nuovo Can e Sanem e metterà in piedi un piano che prevede una falsa denuncia da parte di Cemel.

Yigit, infatti, farà sequestrare le creme create da Aydin e la giovane rischierà di andare in carcere. Can sarà accanto a Sanem e la aiuterà a risolvere questo problema.

DayDreamer, spoiler turchi: Sanem e Can smascherano Yigit e si baciano

Yigit, con l'aiuto di Cemel, sarà pronto a distruggere il commercio di fragranze creato da Sanem.

Il fratello di Polen, infatti, è convinto che questo gli permetterà di riavvicinarsi alla giovane Aydin. La sorella di Leyla intercetterà una telefonata di Cemel in cui parla con un misterioso interlocutore. Can e Sanem riusciranno a trovare le creme che l'uomo ha copiato da Aydin e proveranno così l'innocenza della donna.

Intanto, l'investigatore dei Divit comunicherà ai due giovani che Cemel si trova in un ristorante in compagnia del suo complice. La sorella di Leyla e il suo ex fidanzato si precipiteranno sul luogo e verranno a sapere che Yigit è coinvolto in questa faccenda. A quel punto, Aydin andrà su tutte le furie e gli dirà di non farsi più vedere. In seguito a questo avvenimento, Sanem si scuserà con Can e crederà al fatto che non è stato lui a bruciare il suo diario. Dopo essersi finalmente chiariti riguardo il passato, Divit sarà felice e Aydin lo bacerà appassionatamente.